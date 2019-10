Portbou es converteix en un espai de reflexió i debat

Portbou es reivindica «com la frontera pel que fa a la identitat, aquell pas internacional des dels seus orígens, i esdevé un lloc per parlar, reflexionar i despertar la memòria des d'un punt de vista més científic». Així valorava Pilar Parcerisas, coordinadora de l'escola d'estiu Walter Benjamin celebrada aquest cap de setmana passat a Portbou. La diversitat d'actes organitzats des de l'escola, impulsada per la Fundació Angelus Novus amb el suport de l'Ajuntament de Portbou, va tenir com a colofó la instal·lació d'una placa en record del filòsof al cementiri municipal.

«L'escola viu un punt dolç, cap a la consolidació», reconeix Parcerisas tot afegint que ha estat seguida per més d'una vuitantena de persones, algunes arribades d'arreu de l'Estat espanyol. A banda de la participació d'un gran nombre de ponents amb reconeixement internacional que connectaven amb anteriors edicions, l'escola acaba d'estrenar la web walterbenjaminportbou.org i ja cerca recursos per adequar una part de l'espai de l'antic Ajuntament per donar cabuda a la biblioteca donada per l'enginyer italià Gian Luigi Ponzano que conté més de 3.500 llibres. «Portbou es coneix a tot arreu però encara falta aquesta conquesta del territori a casa nostra», conclou Parcerisas.