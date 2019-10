Deu anys del Liberisliber de Besalú, plataforma de referència pel sector

Liberisliber compleix deu anys. «És un miracle, seguim aquí», reconeix Miquel-Àngel Codes, director i impulsor d'una de les fires d'editorials independents que ha reeixit amb més força al país, si es té en compte que es fa fora del radi barceloní, a Besalú. L'afirmació té a veure més amb els entrebancs burocràtics que han anat in crescendo els darrers temps que no amb la marcada voluntat i professionalitat dels seus promotors. «Els petits editors són gent molt voluntariosa», reconeix Codes qui, en ells, hi ha trobat un suport incondicional per, enguany, novament, forjar, ell i el seu equip, un programa ampli i molt interessant amb veus altament reconegudes del món de la cultura.

Malgrat que la fira, que ja ha aconseguit convertir-se en referent del sector, es fa, principalment, aquest dissabte i diumenge al nucli històric de Besalú, dijous ja escalfa motors amb un simposi sobre educació i edició, llegir amb perspectiva de gènere, a la Universitat de Girona. El punt fort del Liberisliber és la diversitat de catàlegs que exhibeixen les editorials participants, majoritàriament de llengua catalana: enguany, seixanta-cinc, dues més que l'edició passada. Aqui s'hi sumen, per primer cop, un parell d'editorials de recent creació –Karwán i Fuera de Ruta– que, malgrat no complir el requisit mínims de cinc llibres publicats, han estat convidades «per la seva qualitat» i compartiran una carpa.

Activitats paral·leles



Aquesta xifra d'editorials és possible gràcies al fet que l'any passat es va obrir, amb molt d'èxit, un segon espai «davant la demanda real»: la plaça del Claustre que se sumava a la plaça de Sant Pere. Malgrat tot, Codes reconeix que «tenim una limitació d'espai» evident. En diferents punts estratègics d'aquestes places i d'edificis històrics propers hi tenen lloc algunes de les nombroses activitats que es proposen. «Ja que la fira té llibres molt heterodoxos, les activitats també ho han de ser», afirma Codes. En aquest sentit, hi ha nombroses xerrades, recitals poètics, presentacions de llibres, tallers, espais per a infants, teatre, visites guiades fins a concerts i, per descomptat, entrega dels habituals premis Liberisliber i el Francesc Garriga de poesia, a banda dels concursos que s'impulsen destinats al públic.

Entre les presentacions destaquen la recopilació poètica Jo soc vosaltres. Sis poetes de Síria, feta per Mohamed Bitari; Les set vides d'un gat rus, de Joan-Daniel Bezsonoff; Senyals i símbols i Sueños de un insomne, de Vladimir Nabókov. També hi ha diàlegs entre diferents ponents sobre temes d'interès com ara Rescatant la revolució feminista, amb M. Àngels Cabré i Anna M. Iglesia, coordinat per Eva Vàzquez; Contra què escrivim? L'assaig mordaç a Catalunya, amb Laura Llevadot i Abel Cutillas coordinat per Xavier Bassas; o la literatura del jo amb Eva Baltasar, Adrià Pujol, Llucia Ramis i Andrea Valdés. Una proposta curiosa és la que oferirà Jorge Sierra, un viatger que es va atrevir a donar la volta al món a bord d'un Citroën 2CV del 78, i que serà a Besalú per explicar-ho. Al pol oposat, una xerrada, amb projecció d'imatges i presentació de llibre inclosa, sobre Palestina abans de la Nakba, a càrrec de Teresa Aranguren i Sandra Barrilaro, que té la voluntat d'evitar que s'esborrin les petjades de l'existència d'aquest poble. Per amenitzar-ho, tampoc faltarà la música amb Janksy, un duet català-mallorquí que uneix notes i poesia.

Joan-Daniel Bezsonoff presenta «Les set vides d'un gat rus»

Les editorials altempordaneses, al peu del canó

Les editorials altempordaneses ja fa temps que no es perden aquesta cita literària que ha anat creixent com l'escuma gràcies a la qualitat de la proposta i a la bona acollida que ha tingut entre el públic. Les editorials presents són tres: Brau Edicions, Edicions Cal·lígraf i, finalment, WunderKammer. Aquestes s'han de sumar a la llista global que enguany puja fins a seixanta-cinc, dues més que l'any passat, provinents d'arreu dels Països Catalans i d'alguns punts de la resta de l'Estat. Per donar cabuda a noves propostes, un parell comparteixen estand