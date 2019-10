Creix el nombre de lectors, espectadors de cinema i visitants de museus

El consum cultural a l'Estat espanyol va en augment. Segons la darrera Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals (2018-2019) del Ministeri de Cultura i Esport, la població lectora, que ha anat al cinema o que ha visitat una exposició ha crescut "significativament" respecte el 2015, any de la darrera enquesta quadriennal. Per exemple, un 65,8% de les 16.000 persones enquestades ha llegit un llibre en l'últim any i el 57,8% ha anat al cinema, 3,6 i 3,8 punts percentuals més respectivament que aleshores. De la mateixa manera, augmenta el públic que assisteix anualment a museus, exposicions i galeries d'art, uns 7,3 punts percentuals fins a representar el 46,7% de la població analitzada. L'assistència a espectacles en directe se situa en un 46,8% i destaca els concerts de música actual (30,1%) i el teatre (24,5%), un augment registrat de 5,6 i 1,3 punts percentuals respectivament.

El detall de l'enquesta pel que fa als hàbits de lectura mostra que el llibre en paper segueix sent el suport preferit per a la lectura, amb una taxa de lectors anuals del 61,9%. El 20,2% ho fa en suport digital. L'Estadística inclou per primera vegada informació sobre els motius que més influeixen en triar un llibre. L'autor, 22,3%, el tema, 46,9%, o l'opinió de familiars o amics, 19,2% són determinants. A distància el segueixen la publicitat, 4%; les crítiques professionals, 3,8%, les opinions en xarxes socials, 2,4%, o els premis rebuts, 1,5%.

D'altra banda, més de la meitat de la població consultada, el 52,2%, disposa a casa seva de subscripcions a plataformes digitals de continguts culturals. En canvi, cau un 13% el nombre de persones que van descarregar música de forma gratuïta a Internet.

Una de les conclusions de l'enquesta és la "forta interrelació" entre els consums culturals. Així, els que van assistir a museus, galeries o exposicions tenen majors taxes de lectura (85,9%, enfront del 65,8% del conjunt de la població), dupliquen la taxa anual d'assistència al teatre (42,1%) i arriben a una taxa d'assistència al cinema el 79%.



Enquesta quadriennal



El Ministeri de Cultura i Esport ha donat a conèixer aquest dilluns els resultats de l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya 2018- 2019, estadística oficial de caràcter quadriennal del Pla Estadístic Nacional, que constitueix una anàlisi detallada dels hàbits i pràctiques i, en definitiva, del consum de l'oferta cultural dels ciutadans de l'Estat.

Segons es desprèn de l'enquesta, amb entrevistes realitzades a 16.000 persones de 15 anys en endavant, el consum cultural s'ha incrementat «significativament» els últims 4 anys. Escoltar música, llegir i anar al cinema segueixen sent les activitats culturals més freqüents per a la població espanyola, amb taxes anuals del 87,2%, el 65,8% i el 57,8%, respectivament.