La figuerenca Joina entre els finalistes al concurs Sona9 de música emergent en català

El jurat del concurs de música emergent en català Sona9 ha escollit els cinc finalistes al certamen. La cantautora mallorquina Maria Jaume Martorell (cançó d'autor, Lloret de Vistalegre), la rapera empordanesa Joina (rap, Figueres), el grup valencià L'Últim Europeu (pop-rock, Catadau), la banda garrotxina Relat (reggae-dub, Tortellà) i la formació barcelonina Urpa (rock, Barcelona) han estat els cinc escollits per passar a la següent fase. La final del concurs, que enguany celebra la seva dinovena edició, serà el 20 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona i hi participaran tres d'aquests artistes.

Per poder arribar a aquesta final, els artistes hauran de gravar una cançó a Bucbonera Studios de Caldes de Montbui, amb la producció i assessorament de Jordi Bastida (guitarrista d'Els Pets, Carlos Sadness, Ramon Mirabet i Trau) i la supervisió tècnica de Tomàs Robisco. També hauran de fer un concert acústic als estudis d'iCat per al programa setmanal Sona9, realitzat per Lluís Gendrau, que s'emet els diumenges de 23 a 24 hores.

Només tres dels artistes passaran a la final, a la sala Luz de Gas, on compartiran escenari amb Sandra Bautista, guanyadora del Sona9 de l'edició del 2018, que presentarà el seu primer disc, 'Trapezista' (Satélite K, 2019).

El premi per al guanyador és l'enregistrament i edició d'un disc amb la direcció d'un productor professional, una campanya de publicitat a Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i la revista Enderrock, i una gira de concerts als festivals i mercats més destacats del panorama nacional. Els finalistes, per la seva banda, obtindran la gravació d'un EP de quatre cançons en un estudi professional, així com un premi en material musical.

La 19a edició del Sona9 està organitzada per Enderrock i iCat - Catalunya Ràdio i TV3, juntament amb Joventut i Cultura de la Generalitat de Catalunya, el suport del Govern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana – Institut Valencià de Cultura, la col·laboració de la Fundació SGAE i les Cases de la Música, i té el patrocini d'Estrella Damm.