La catalana Greta Fernández guanya 'ex aequo' la Concha de Plata a Sant Sebastià

La catalana Greta Fernández ha guanyat 'ex aequo' la Concha de Plata a millor actriu al Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'actriu, filla del també actor Eduard Fernández, ha guanyat el guardó pel seu paper a 'La hija de un ladrón', de Belén Funes, única pel·lícula catalana que optava a ser escollida com a millor llargmetratge.

El premi ha estat compartit amb Nina Hoss, de 'The autidion' d'Ina Weisse. En aquesta 67a edició del festival de Sant Sebastià la Concha d'Or a la millor pel·lícula ha estat 'Pacificado', del director estatunidenc Paxton Winters, que també ha rebut el guardó al millor actor, que ha estat per a Bukassa Kabengele, així com a la millor fotografia, que ha recollit Laura Merians.

El film rodat al Brasil, que tracta la violència a les faveles de Río de Janeiro, ha estat el més premiat de la gala. "Avui és un dia important per al cine brasileny", han apuntat durant la recollida del guardó, mentre que Kabengele ha denunciat les vigents desigualtats racials i s'ha reivindicat com a "veu dels que no tenen tantes oportunitats".

D'altra banda, els directors Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga s'han endut la Concha de Plata al millor director per la pel·lícula 'La Trinchera Infinita', que també ha guanyat el premi al millor guió, de Luiso Berdejo i Jose Mari Goenaga.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/67SSIFF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#67SSIFF</a> | ?? Awards??<br><br>?? Concha de Plata a la mejor actriz<br>*? ex aequo<br><br>???Greta Fernández "A todas las 'saras', mujeres y chicas que luchan por tener una vida normal y decente: ellas sí merecen un premio".<br><br>?? 'La hija de un ladrón | A Thief's Daughter' <a href="https://t.co/Pl41C5zOyH">pic.twitter.com/Pl41C5zOyH</a></p>— Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) <a href="https://twitter.com/sansebastianfes/status/1178053878199271424?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>