El museu de l'Alfolí de la Sal de l'Escala, candidat a Millor Museu Europeu del 2019

El museu de l'Alfolí de la Sal de l'Escala és candidat al reconeixement de Millor Museu Europeu del 2019 que atorga l'European Museum Forum (EMF). Es tracta d'un guardó que ja han rebut altres equipaments com ara el Museu Guggenheim de Bilbao o el Museu de la Història dels Jueus Polonesos de Varsòvia. L'any passat aquestes instal·lacions de l'Alt Empordà ja van rebre la distinció de l'Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC) en l'apartat de projectes de creació o de reforma integral de museus. Aquest dimecres un dels catorze jutges que han de decidir qui s'emporta el guardó europeu va visitar l'equipament per avaluar-lo. Es tracta de Mikhail Gnedovsky, l'actual director de l'Institut de Política Cultural del Govern Local de Moscou.

Un dels aspectes destacats del Museu de l'Alfolí de la Sal és que està situat en un edifici històric del municipi vinculat a la tradició del salaó, que data del 1697 i és un Bé d'Interès Nacional. A més, l'equipament també acull un gran nombre d'activitats populars, com ara la Festa de la Sal, que properament presentarà la seva candidatura per ser Patrimoni Immaterial.

L'Alfolí de la Sal és el punt central del Museu de l'Escala, amb una planta dedicada a la història de l'Escala en sentit ampli, una altra per a exposicions temporals i activitats diverses i una altra en què hi ha l'Espai Víctor Català, on hi ha part del llegat personal de la prestigiosa escriptora escalenca.

Sota el paraigües de Museu de l'Escala, s'inclou també altres espais museístics com són el Museu de l'Anxova i de la Sal, la casa de pescadors Can Cinto Xuà o l'edifici del Clos del Pastor, que va pertanyer a Víctor Català i ara és municipal i s'ha de condicionar i museïtzar per tal de mostrar la seva obra.

El guanyador d'aquest any com a Millor Museu Europeu es donarà a conèixer el mes d'abril a Cardiff (Gal·les).