La companyia de dansa flamenca Suraima compleix 20 anys de vida a l'Alt Empordà

La companyia de dansa flamenca Suraima està d'aniversari. Ja fa vint anys que la seva directora, ballarina i coreògrafa, la rosinca Pilar Sánchez, la va fundar amb tres ballarines i actualment són catorze membres que promocionen l'essència de la cultura típica espanyola, mostrant el seu flamenc tradicional, amb seqüències del clàssic espanyol i un creatiu flamenc contemporani: «Ens agrada conrear diferents estils per arribar a un ampli ventall de públic» assenyala Sánchez. Després d'haver voltat per diferents ciutats de la Mediterrània, tot Catalunya i França, vam fer el salt al continent asiàtic actuant a Hong Kong i Singapur. Actualment ballen sobretot en escenaris empordanesos i el ballet continua enfocant els seus espectacles cap al turisme. De fet, ara tot just han posat fi a una temporada d'estiu que els ha permès treballar frenèticament, en hotels de la Costa Brava.

Pilar Sánchez es va iniciar als 7 anys amb la Dansa Moderna i el Ballet Clàssic i als 9 amb el Flamenc. Va cursar els Estudis d'Empresarials, i als 16 anys va començar a ballar professionalment a dos llocs emblemàtics del Flamenc a Roses: El Patio Flamenco i a El Cortijo.



Evolució constant

La ballarina fa una mirada enrere i amb la mateixa sorpresa que satisfacció valora que han passat ja vint anys des que va decidir fundar el seu propi ballet. El ballet Suraima va néixer dels components del ballet Luis Príncipe, del Pati Flamenc, una sala on Sánchez, amb quinze anys, va iniciar la seva trajectòria professional «en un moment que a Roses aquest tipus d'espectacles omplia les sales dia rere dia» recorda. «De fet la companyia ha hagut de créixer significativament, perquè durant l'estiu tenim diferents bolos en la mateixa nit».

Una imatge dels inicis de la companyia

Sánchez ha estat pionera del flamenc a Figueres. Va iniciar-se en el flamenc de la mà de la seva professora Gracia Rivas (Montserrat González), a l'escola Ritmo's de Roses ja fa 33 anys i per a molts la ballarina Pilar Sánchez encara és un valor per descobrir. De la seva trajectòria, guarda records molt especials de la seva estada a Hong Kong i Singapur entre el 2011 i el 2016: «Vam aprofitar una època molt bona». El flamenc viu des de fa anys un moment de renovació constant, de manera que Sánchez ha compaginat sempre la direcció del ballet amb la investigació i la preparació per oferir el millor i més nou del flamenc al seu públic i ha realitzat cursos de formació al costat dels ballarins més destacats del panorama actual. Compagina les actuacions amb les classes que ofereix a la Casa Cultural d'Andalusia de Figueres, on exerceix de docent des de fa 25 anys. Recentment ha obert la seva pròpia escola de dansa a Figueres on s'imparteixen classes de sevillanas, salsa, bachata, cant, tango argentí, calaix flamenc, compàs, teatre musical i aquest any vol incorporar també classes de guitar­ra.

Pilar Sánchez recull els fruits de molts anys d'esforç i entusiasme bolcats en la seva passió: la dansa. L'Escola ha rebut aquest any l'adjudicació d'Escola homologada d'Estudis oficials de Flamenc per la EFA (Escola de Flamenc d'Andalusia), que té una seu per província i escoles arreu del món, «cosa que obre un munt de possibilitats». Aviat es vol crear el ballet oficial dels components de l'EFA «una motivació més per als alumnes i professors de l'escola que són també ballarins de la companyia».

Envoltada de nous projectes, el ballet Suraima prepara un espectacle per celebrar, a Roses i a Figueres aquest hivern, els vint anys de la companyia.