Una publicació especial recull tots els projectes guanyadors de les beques Agita

Les beques Agita van nèixer, com a tal, l'any 2009 impulsades per l'Ajuntament de Figueres. Tres anys abans, però, ja s'havia començat a becar projectes de creació. En total, l'Ajuntament figuerenc ha aportat el seu suport econòmic a 89 projectes artístics i, en els darrers deu anys, 58. Aquests darrers s'han compilat ara en una edició especial coordinada per la gestora cultural Esther Pujol. D'aquesta edició, que es repartirà entre els artistes protagonistes, s'ha fet un tiratge molt reduït de tant sols 200 exemplars.

«Hem de seguir mantenint el nivell de qualitat que hem tingut fins ara», ha explicat el regidor de Cultura, Alfons Martínez durant la presentació d'aquesta publicació, a la Casa Empordà. Justament aquí s'hi exhibeixen aquests dies, i fins al 3 de novembre, obres de set artistes que van estar becats en diferents edicions. Es tracta de Kenneth Russo, Job Ramos, l'Orquestra Luthiers Drapaires, Manel Quintana, Jordi Puig, Albert Bosch i Xavier Escribà. Durant l'acte, també s'ha anunciat que el jurat ja ha decidit els artistes becats en la convocatòria d'aquest any. Seran cinc projectes dels dinou que es van presentar. Tot i això, encara no s'han fet públics els noms dels guanyadors però sí el pressupost que s'inverteix: 33.000 euros.

Esther Pujol mostrant una de les obres d'un dels artistes, a la Casa Empordà de Figueres.