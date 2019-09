Figueres lliura els premis de narrativa curta de gènere fantàstic Frederic Pujulà

L'Agrupació d'Amics de la Ciència-Ficció en Català (AACFC, afiliada a la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia (SCCFF) lliura aquest diumenge els tercers premis de narrativa curta de gènere fantàstic Frederic Pujulà, dins els actes de la Convenció 'Soc friqui soc cultura' que se celebra els dies 27, 28 i 29 de setembre a la Cate i diferents espais de Figueres. El certament té com a principal objectiu principal promoure l'activitat cultural centrada al voltant dels gèneres fantàstics en llengua catalana (tant la literatura com el cinema, la música, els jocs de taula o qualsevol altra vessant que pugui abastar), amb la doble finalitat de donar a conèixer aquest món a qui hi estigui interessat i ajudar a aquells col·lectius més necessitats: hospitals, associacions de nens amb necessitats especials, entitats de menors, persones en risc d'exclusió social o les escoles.

Addicionalment, l'entitat també busca promoure, mitjançant sinergies amb distribuïdors i/o associacions amb interessos i inquietuds afins, les activitats paral·leles d'altres col·lectius, siguin d'ajuda social o a petits comerços, per tal d'aconseguir dur a terme la seva tasca de difondre la cultura i la passió per la ciència-ficció i la fantasia. "Tot això amb el propòsit de posicionar Girona en el marc cultural nacional com un referent dins de la cultura popular" expliquen els organitzadors.

Amb una edició de la Convenció 'Soc friqui soc cultura' a l'esquena, l'AACFC se suma als esforços de l'Associació de Veïns Rally Sud en les tasques d'organització per afrontar el repte de celebrar una segona edició de la Convenció més ambiciosa, així com encarar la consolidació del Premi de narrativa curta de gènere fantàstic Ciutat de Figueres, que a partir d'aquesta edició passarà a denominar-se Premi de narrativa curta de gènere fantàstic Frederic Pujulà – Ciutat de Figueres.