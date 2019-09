Diòptria projecta 'Mantra - Sounds into silence' amb presència de la directora Georgia Wyss

Cineclub Diòptria projecta aquest divendres a les vuit del vespre, a Cinemes Las Vegas el film 'Mantra - Sounds into silence' amb presència de la directora Georgia Wyss. L'activitat és una col·laboració amb Espai Obert Empordà i Llibreria La Pau. Georgia Wyss, guionista, directora i productora, és l'ànima d'aquest projecte. Des que descobrí el món de la música Mantra fa 8 anys i s'adonà de la seva importància com una nova forma de sanar que podria beneficiar la vida de molts, ha estat treballant de forma persistent per oferir aquesta pel.lícula no només als devots del Kirtan sinó a la resta del món. Kirtan en viu amb el Grup Karuna després de la projecció de la pel·lícula.

Aquesta pel.lícula no no només s'adreça als devots del Kirtan sinó a la resta del món. 'Quan una íntima amiga meva va emmalaltir i va acabar morint, vaig descobrir per primera vegada com la música mantra i la pràctica del Kirtan podien ser profundament curatives. En aquest moment la música em va ajudar a fer les paus amb alguna cosa que em semblava molt difícil d'acceptar. A través d'aquesta experiència personal vaig prendre consciència del poder de la música, els mantres i la meditació, que són la base de la pràctica.' 'Durant els anys que van seguir, vaig aprofundir en el meu coneixement del Kirtan i vaig descobrir que la seva essència va més enllà del suport en moments difícils; té a veure amb descobrir o re-descobrir el plaer i la importància del sentit de pertinença a un món cada vegada més atomitzat, aquest sentit de comunitat que molts hem perdut o mai hem tingut. I també es tracta de connectar o reconnectar amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. En aquest món nostre que sempre està encès, sembla que haguem perdut aquest centre. La pel·lícula explorarà això en detall amb l'objectiu de desmitificar el món del Kirtan i compartir l'alegria de la música Mantra.' explica la directora