La Ruta de l'Art de Castelló d'Empúries convida artistes de la Catalunya Nord i Pais Basc

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha presentat la dotzena edició de la Ruta de l'Art que se celebra els dies 11, 12 i 13 d'octubre amb un centenar d'artistes que exposaran en una catorzena d'espais públics i privats, que conformen un recorregut pel centre històric que combina art, patrimoni, gastronomia i música. La proposta, totalment consolidada està organitzada per l'artista i comissària Anna Maria Constanseu i patrocinada per l'Ajuntament. Enguany hi haurà artistes de la Catalunya Nord i el Pais Basc convidats i un ampli ventall d'estils representats. La ceràmica s'afegeix per primer cop a la pintura, l'escultura i la fotografia. Com a nous espais destaca el Palau Macelli i L'Hort del Convent de Santa Clara, on aquest dimecres s'ha fet la presentació de la Ruta. Entre les diferents propostes que es podrà visitar destaca una espectacular instal·lació en fusta al Paller d'en Melino a càrrec d'Eveli Adam.

Després de dotze anys, la Ruta atrau cada any un ampli nombre de públic, sobretot familiar, apunta Constanseu: "Si la Ruta té èxit és perquè tothom troba el seu espai per visitar-la per la varietat d'estils". Per la seva part l'alcalde de Castelló d'Empúries Salvi Güell apunta que "l'objectiu de la Ruta és garantir la seva qualitat, introduint petites novetats que la mantinguin viva". La imatge de la Ruta d'enguany és l'artista Josep Plaja que ha cedit un quadre per ser sortejat i ajudar els organitzadors a recaptar fons. Complementen la Ruta un ampli ventall d'activitats paral·leles, com ara concerts, degustació de vins empordanesos, visites guiades, el concurs Ruta Kids, per a la mainada i el concurs d'Instagram.