L'exposició guanyadora de la 16a edició Joves Fotògraf(e)s s'instal·la a Figueres

«Nparanpare», de Daniel Casanovas, és l'exposició guanyadora de la setzena edició Joves Fotògraf(e)s, organitzada per INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona. Es tracta d'un reportatge fotogràfic sobre un poblat de la sabana senegalesa i es pot visitar al Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres, fins al 30 d'octubre.

La mostra consta d'un conjunt de trenta fotografies en color per mitjà de les quals Daniel Casanovas construeix un discurs amb l'objectiu de canviar la idea preconcebuda que es té del continent africà, segons la qual «és una massa homogènia on tot són guerres, fam i tristesa», i donar a conèixer l'«Àfrica de la felicitat».

«Pena, pobresa, guerra, ignorància, fam, salvatgisme, violència, conflictes tribals, analfabetisme... La visió occidental ha quedat atrapada en una imatge estereotipada i plena de prejudicis envers el continent africà, menystenint-lo i considerant-lo inferior en relació amb el nostre sistema de vida», explica l'autor.

Per donar cos a aquest reportatge fotogràfic, Daniel Casanovas s'ha centrat a deixar constància gràfica de la vida en el petit poblat de Boulembou, ubicat al bell mig de la sabana senegalesa i situat a 30 quilòmetres de Gàmbia. Ancorat en la tradició rural (Boulembou és a dues hores en cotxe de la ciutat més propera amb supermercat), Casanovas ens explica com «el poblat viu una feliç vida rutinària». «No hi ha sorpreses ni gaires expectatives», explica, i mostra, amb les seves imatges, com «això no és vist amb tristesa o desolació, sinó amb una tranquil·litat o ignorància que provoca el somriure quotidià».

Per això, com a títol del reportatge, el fotògraf ha escollit el suggeridor nom de «Nparanpare», que vol dir «bonic» en sarahulle, l'idioma parlat a Boulembou.