Figueres celebra els primers actes de commemoració de l'Any Monturiol

Aquest dissabte 28 de setembre a l'Auditori Caputxins a les set de la tarda es donarà inici als actes de commemoració del bicentenari del naixement de Narcís Monturiol (Figueres, 1819) amb la conferència inaugural "200 anys del naixement de Monturiol: reptes i reflexions" a càrrec del professor d'història de la Universitat Politècnica de Catalunya, Antoni Roca Rosell.

A més de la conferència inicial, l'Ajuntament de Figueres també ha programat pels dies 28, 29 i 30 de setembre, en horari de matí i tarda als porxos de l'Ajuntament, amb una maqueta-simulador de l'Ictineu3 on es projectaran imatges de les millors immersions del submarí real dins la maqueta.

Per la seva banda, des del Cercle sport figuerenc s'ha organitzat l'exposició "Aquí va néixer Narcís Monturiol", que es podrà veure a l'Auditori Narcís Monturiol entre els dies 3 d'octubre i 10 de maig. Altrament, el Museu del Joguet de Figueres ha programat del 10 d'octubre al 6 de gener l'exposició "L'Ictineu. El gran invent de Narcís Monturiol", on s'hi podrà trobar una reproducció del submarí Ictineu a escala 1:10.

A més d'aquestes activitats, els dies 19 i 20 d'octubre Figueres acollirà les IX Jornades l'Empordà com actiu econòmic 2019 organitzades per l'Institut d'Estudis Empordanesos.

En aquest mateix sentit el 20 i 27 d'octubre Figueres i Cadaqués acolliran, respectivament, dues rutes a peu per la ciutat per conèixer les principals localitzacions en la vida de Narcís Monturiol.

Finalment, les activitats d'aquest primer període de commemoració de l'Any Monturiol finalitzaran el dia 14 de desembre amb una cursa solidària de 12 quilòmetres organitzada per l'INS Narcís Monturiol.