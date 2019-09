L'escola d'estiu Walter Benjamin apuntala la defensa de Portbou com a espai de debat

Fa anys que Portbou reivindica la seva existència. Com bé diu la crítica d'art Pilar Parcerisas, molts cops «l'Empordà sembla que s'acabi a Llançà». Per demostrar que això no és així, i amb el suport de l'Ajuntament de Portbou, la fundació privada Angelus Novus, liderada per la mateixa Parcerisas, fa temps que hi treballa centrant la tasca en la figura d'un dels filòsofs més influents, Walter Benjamin. El moment àlgid és la celebració de l'escola d'estiu que, per quarta vegada, es fa des de divendres fins diumenge a Ca l'Herrero i que enguany coincideix amb els 80 anys de la retirada.

La trobada, a la qual ja s'han inscrit més d'una cinquantena de persones d'arreu de l'Estat i també de França, s'ha batejat amb el nom del darrer llibre de l'historiador Fernando Hernández, La frontera salvaje, que serà un dels nombrosos convidats que seran a Portbou, concretament dissabte, per presentar-lo. «Aquesta frontera ja era salvatge abans de ser un poble i, després de la Guerra Civil i durant la Segona Guerra Mundial, hi ha moltes històries a explicar», comenta Parcerisas. Una d'aquestes és, sens dubte, la de Benjamin, però també la d'altres destacats intel·lectuals que passaren per Portbou com ara el metge psiquiatre i escriptor Alfred Döblin, autor de Berlin Alexanderplatz, de qui en rescatarà la memòria la filòloga Cari Oriol durant una xerrada divendres a la tarda.

Quelcom que evidencia que Angelus Novus va pel bon camí són les complicitats generades amb altres entitats. És el cas dels artistes residents a la Fàbrica de creació La Escocesa de Barcelona que seran dijous a la tarda, a diferents espais de Portbou, desplegant una sèrie d'intervencions i instal·lacions gestades arran d'una residència feta al poble. També inauguraran dissabte l'exposició Paisatges desitjats, a la sala de duanes de l'estació de trens.

No és l'única interacció, ja que també s'han volgut sumar a l'escola d'estiu fotògrafs del festival de fotografia Fotolimo que participaran en un debat sobre Benjamin i aquest art. De fet, està prevista dissabte l'assistència de Manolo Laguillo, fotògraf especialista en el filòsof, i d'Anne Roche, assagista i escriptora que va obtenir el Prix Européen Walter Benjamin l'any passat, que parlarà de les fronteres de la memòria a través de la imatge. A més, una altra dona, l'antropòloga Maria Maïlat abordarà allò que revelen les fotografies de passatges de frontera i retirada. En aquest sentit, Maïlat aprofitarà l'estada a Portbou per presentar el seu llibre Walter Benjamin-Bertold Brecht. Trobada a Portbou.

La primera donació

Durant aquest acte, que es farà diumenge a les 11 a la Casa Benjamin, es presentarà oficialment la donació de la biblioteca Gian-Luigi Ponzano. És la primera donació que rep la Fundació Angelus Novus. Fa uns anys, Parcerisas va conèixer Ponzano, enginyer a l'empresa Olivetti, creador de la famosa Margherita. Ponzano va decidir donar, després de mort, la seva biblioteca a Portbou que consta d'uns 3.500 llibres, amb un bloc molt destacat de volums dedicats a la guerra civil, història de Rússia i, per descomptat, a Benjamin i l'escola de Frankfurt. Parcerisas avança que la Fundació està arranjant una part de la Casa Benjamin –les antigues escoles del poble– per donar-li cabuda, així com a nous volums que actualitzen els estudis sobre el filòsof.

Pilar Parcerisas explica que la voluntat de totes les accions que es tiren endavant «és generar un pòsit que quedi» en forma de Casa Benjamin i que això ajudi a Portbou a tornar a situar-se en el mapa. Per fer això agraeixen moltíssim col·laboracions com la que ha fet enguany l'empresa de transport RailSider Mediterráneo.