Ignasi Aragay obrirà el nou curs dels clubs de lectura de la biblioteca de Figueres

El proper dilluns 30 de setembre, a les 7 de la tarda, Ignasi Aragay, director del suplement literari Ara Llegim i director adjunt del diari Ara, serà l'encarregat d'obrir el nou curs dels clubs de lectura de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. Aragay, que setmanalment proposa als lectors ressenyes de llibres a través del suplement Ara Llegim, oferirà en aquesta ocasió una xerrada entorn de la literatura i la lectura que suggerirà al públic assistent nombrosos títols de llibres per descobrir o rellegir.

Enguany la Biblioteca de Figueres ofereix 13 clubs de lectura que apleguen a 300 lectores i lectors que, entre els mesos d'octubre de 2019 i maig de 2020, acabaran llegint un total de 1820 llibres. Unes xifres que suposen una important tasca de gestió, que la Biblioteca duu a terme gràcies al servei de la Central de Préstec de les Biblioteques Públiques de Catalunya —CePSE—, i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, procurant els lots de llibres.

La Biblioteca realitza una àmplia proposta de Clubs de lectura per tal que el major nombre de persones possible hi pugui trobar lectures del seu interès. Així, es proposen: tres Clubs de Lectura Infantil (per alumnat de 3r, 4rt i 5è - 6è de primària) on es comentaran les lectures fetes a casa i es realitzaran jocs i activitats adequats a cada edat per aprofundir d'una manera divertida en la comprensió lectora; un Club de Lectura Juvenil; tres Clubs de Lectura de Narrativa; un Club de Lectura Experimental, que realitza el comentari de les lectures mitjançant un grup de Facebook.

També se suma a l'oferta un Club de Lectura Llegir el Teatre, sobre textos teatrals en què s'analitzen alguns dels principals textos que es poden veure al TNC, combinats amb d'altres de la programació de "Figueres a escena". Enguany hi ha previstes dues sortides al TNC, una per veure la posada en escena de l'obra L'huracà de Carme Montoriol, i l'altra per assistir a la ja habitual la trobada amb més de 100 biblioteques d'arreu de Catalunya.

Una altra oferta és el Club de Lectura LiceuBib, una iniciativa del Servei de Biblioteques de Catalunya i el Gran Teatre del Liceu que enllaça literatura i òpera, i que enguany combinarà nombroses conferències d'especialistes en òpera, amb la lectura de llibres, petits concerts a la mateixa biblioteca i l'assistència a algunes de les òperes que es representaran al Gran Teatre del Liceu de Barcelona durant la temporada 2019/20. Al LiceuBib se li suma un club de lectura de poesia i dos clubs de Lectura Fàcil, adreçats principalment a les persones amb dificultats lectores transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient...) o permanents (trastorns de l'aprenentatge, diversitat funcional, senilitat...).

Al capdavant dels clubs de lectura hi trobem tant persones que formen part de l'equip de la Biblioteca Fages de Climent, com altres professionals vinculats al món de les lletres, que vetllen per traçar itineraris de lectura de qualitat, a partir del quals es pugui generar un ambient agradable i enriquidor, on els assistents comparteixin comentaris, opinions i diferents visions de les lectures dutes a terme.

Com ja és habitual, es comptarà amb l'atractiu afegit de la participació puntual d'alguns dels autors i autores dels llibres que formen part de la tria de lectures, com Àngels Bassas, Mar Bosch, Àngel Burgas, Albert Carol, Joan Margarit, Cristina Masanés, Francesc Serés, la dramaturga Clàudia Cedó, els membres de La Funcional Teatre, o l'editor de Llibres del Periscopi, Aniol Rafel.

La selecció de lectures ha tingut present algunes de les efemèrides que es celebren enguany, com ara el centenari del naixement de Joan Brossa, el bicentenari del naixement del poeta nord- americà Walt Whitman o els 150 anys del naixement de Caterina Albert, motiu pel qual Mita Casacuberta, directora de la Càtedra Víctor Català ha estat convidada a pronunciar una conferència sobre l'autora.