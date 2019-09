Un gran zepelí es passeja pels carrers de Figueres per obrir la programació familiar

Un viatge sense precedents endinsarà el públic al món del somni i la imaginació en la inauguració de la temporada de teatre familiar de Figueres. La companyia La Baldufa porta l'espectacle itinerant Zeppelin, a la plaça Josep Pla, aquest dissabte a les sis de la tarda, obert a tothom.

Petits i grans coneixeran el personatge de Monsier Bocamoll, Marcello l'Inventor mecànic i Ursus el valent Pilot acròbata ens porten amb el seu zepelí a la fabulosa era dels pioners aeris de principis del segle XX. Davant dels ciutadans bocabadats, emprenen el seu vol d'exhibició i res no els fa enrere. Amb l'ajuda del públic, superen tots els entrebancs possibles.

Quatre propostes

Zeppelin és la primera de les quatre propostes familiars d'aquesta temporada. A La Cate es podrà veure l'espectacle de dansa Aigua, de Mons Dansa, i l'obra de teatre i titelles Hamelí, de Xip Xap Teatre.

La proposta més esperada, però, és la presentació de l'espectacle del desè aniversari d'El Pot Petit, que es podrà veure el mes de desembre al Teatre Municipal El Jardí i que ha esgotat entrades a tots els municipis per on ha passat. Per aquesta ocasió tan especial, presentaran un trosset d'aquest món tan màgic on viuen la Jana, en Pau i la Melmelada Band.