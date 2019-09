El got solidari de la Festa Major de La Jonquera recapta 700 euros

El primer got solidari de la Festa Major de la Jonquera ha aconseguit recaptar 700 euros, segons ha publicat Infojonquera.cat. Seguint la línia impulsada per altres ajuntaments i actes lúdics de la comarca, els diners es destinaran a un projecte de cooperació social. En aquest cas, serà el Rebrotem la Ribera d'Ebre i les zones afectades per un dels incendis més grans de les últimes dècades. I això serà així perquè, tal com recorden des del Consistori, l'any 2012, quan la Jonquera va patir els terribles incendis, el municipi de La Torre de l'Espanyol, afectat pels incendis d'aquest estiu, va col·laborar en la restauració de l'entorn jonquerenc.

El got solidari era una de les grans novetats de la festa d'enguany, juntament amb el Punt Lila de la Nit Jove. I l'Ajuntament de la Jonquera ha donat a conèixer les dades aquesta setmana, alhora que ha fet balanç de la Festa Major 2019. Segons fonts municipals, va ser un nou èxit de participació. I les activitats que van tenir més èxit van ser la Nit Jove; l'obra teatral Bona Gent, de Quim Masferrer; la Holy Party (que es va haver de canviar de dia pel mal temps) o la Dipsalut Esape Experience.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, assegura: "El mal temps que hem tingut alguns dies no ha estat un obstacle per a l'èxit de les activitats". I destaca la "gran implicació desinteressada de desenes de persones i entitats", a qui dona les gràcies "per un nou exemple de compromís cívic i esperit de poble".