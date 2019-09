Sergi Arnau: «El Festival de Girona és el millor lloc per estrenar el film 'Lone Wolves'»

Era el 2015 quan el realitzador castelloní Sergi Arnau iniciava el rodatge del seu primer llargmetratge, Lone Wolves. La falta de pressupost ha fet que la postproducció s'allargués en el temps i aquest divendres s'estrena al Festival de Cinema de Girona, en competició dins el Girona Talent.



Ha passat molt de temps.

Dins el cinema independent és normal. Amb el baix pressupost que hem tingut, menys de 10.000 euros, i al dependre de molta gent, tot s'ha allargat molt. Ha estat una pel·lícula col·laborativa.

Un esforç brutal.

Ho hem fet tot fora d'horaris perquè tothom té la seva feina. Això fa que la postproducció s'allargui quasi dos anys.

Satisfet amb els resultats?

Amb el que teníem no podíem haver fet res millor. Només veure el tràiler mai diries que és d'una pel·lícula sense pressupost.

L'antiga presó de Figueres sobresurt com a espai central.

És un escenari que parla per si sol. Estic content, sobretot amb els figurants. No hi havia pressupost per res i venien amb ganes de repetir. Es van involucrar molt.

És la millor part, doncs.

Sí. De fet, tothom. L'Ajuntament de Figueres també ens va deixar la presó, el de Castelló, ens va ajudar amb les localitzacions.

Com explicaria Lone Wolves?

És un thriller i dins aquest és un drama carcerari. És una estructura simulada a Reservoir dogs on anem avançant en la pel·lícula amb petits episodis o personatges del passat dels quals descobrim per què han acabat a la presó.

Com valora estrenar a Girona?

Molt bé. Feia unes poques setmanes que teníem el film acabat per pensar en l'estrena i aquest és el millor lloc. I el director Lluís Valentí ens ha ajudat des del primer dia. Estem molt contents.

De Girona, cap a altres festivals o plataformes?

Tenim quatre o cinc ofertes de distribuïdores dels Estats Units però no hem firmat amb cap. Ara comencem la ronda de festivals internacionals.

Algun nou rodatge aviat?

Tinc un guió mig fet, però no m'hi he volgut ficar fins a tancar aquesta etapa perquè soc una persona que m'obsessiono molt amb els projectes i els porto al terreny personal.