Un conte il·lustrat proposa un viatge fantàstic i esbojarrat per recuperar la memòria

Àngels Bassas, escriptora i actriu, i Salvador Macip, doctor en Medicina, investigador i escriptor, han escrit a quatre mans La maleta de la memòria, Editorial Cuïlla, una aventura apassionant que pot servir per explicar als més petits què és l'Alzheimer. El relat s'acompanya de les il·lustracions de Lluís Farré que ha creat uns personatges humorístics caricaturitzats i tendres, unes imatges que reflecteixen perfectament la història de fantasia desfermada creada pels dos autors. «Volia que el llibre tingués la meva fantasia esbojarrada, que fos un conte divertit, esperançador i maco per als nens, però parlant d'una problemàtica com és aquesta amb un rerefons seriós amb la intervenció de Salvador Macip com a metge» assenyala l'escriptora.

En aquesta col·laboració, Bassas i Macip embarquen el lector en la història de Jonàs, un nen detectiu, que ajuda a trobar els records perduts al Sebastià, una persona gran que es desperta un bon dia sense memòria. Algú ha posat els seus records en una maleta i se'ls ha endut ben lluny. En Jonàs juntament amb l'estrafolària doctora Carolina Coriolana protagonitzen, a través de les pàgines del conte, un viatge fantàstic als racons de la memòria per recuperar els records de l'avi.

En aquesta incursió, els autors ofereixen un ampli ventall de personatges: l'Hipo Tàlem, els lladres, els bruixots, les dames, les deesses i els follets, al costat d'una eminència mèdica que convergeixen en aquest relat estrafolari i esbojarrat a la vegada que tendre i sensible.

Literatura familiar



Bassas considera que tot i ser una lectura infantil, que arribarà a molts nens i nenes, també per prescripció escolar, els adults poden gaudir del llibre: «La intenció era explicar quin impacte té el fet que a les famílies hi hagi una persona gran, una àvia o un avi que de sobte té aquest problema, constatar com tota la família s'involucra quan es té una àvia o un avi amb Alzheimer o pèrdues de memòria a casa». Tot i la gravetat de la malaltia, el conte també fa que els més petits entenguin amb un toc d'humor i diversió «perquè ha posat l'avi el bolígraf a la nevera».

El nen, que és el protagonista de la història, entra a través del joc dins el cervell: «Això ens permet explicar d'una forma lúdica què passa en el comandament central del cos humà». «Els nostres nens d'ara han crescut amb la tecnologia i també volíem fer servir aquesta terminologia i que veiessin el cervell com un gran ordinador que de sobte té els xips desordenats».

Àngels Bassas i Salvador Macip, que ja estan coent un nou projecte, es van conèixer en una festa de Sant Jordi fa un parell d'anys. L'Àngels tenia un conte esbojarrat sobre un personatge que perdia la memòria i la història estava dins el seu cap: «M'aterra la pèrdua de la memòria i d'una certa dignitat en envellir». L'autora volia que Salvador Macip també s'hi fiqués a dins «per a posar-hi la seva cullerada científica-mèdicoestrafolària i li vaig proposar que reescrivíssim junts aquesta història que jo tenia».«La idea que fos un llibre se'ns va ocórrer uns dies després, tot prenent una orxata». Com que viuen a mil sis-cents seixanta quilòmetres i mig, l'un de l'altre, l'han escrit salvant distàncies a través dels emails.

L'editorial Cruïlla va presentar divendres passat dia 20 de setembre La maleta de la memòria, en el marc del Dia de l'Alzheimer, que organitza l'Hospital Clínic de Barcelona.