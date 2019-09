El Claustre de Figueres obre la temporada amb l'hiperrealista Alessandro Sannino

La galeria El Claustre de Figueres va iniciar aquest passat divendres la temporada amb una aposta forta per la joventut i amb ganes de sorprendre el públic empordanès. Ho va fer de la mà d'un artista italià que per primer cop exposa a terres de l'Empordà, el napolità Alessandro Sannino (1987). Les seves creacions, natures mortes emmarcades dins un clar i ben definit estil hiperrealista, van crear sensació tal com ja va fer la primavera passada en una altra mostra al Claustre de Girona.

Alessandro Sannino ha seguit estudis a l'Institut Artístic de Nàpols. Des de molt jove, però, va ser deixeble del seu pare, el també pintor Antonio Sannino. A partir d'això, però, ell ha seguit el seu camí, sent ja reconegut pel seu virtuosisme en el dibuix i l'aplicació de colors vius i brillants.

Un moment de la inauguració. Foto: Eduard Martí

Aquesta exposició, que va ser presentada divendres passat de la mà de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i que es podrà admirar fins a l'11 d'octubre, se suma a les altres mostres que ha fet l'artista, principalment, però, a territori italià.