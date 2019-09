Banannabeach i Hotel Cochambre amenitzen la Festa Major de Colera

La festa de Colera, que se celebra durant aquest cap de setmana al municipi, aposta amb força per algunes activitats que ja es van iniciar amb èxit l'any passat com ara les actuacions musicals de Rock d'Amunt aquest divendres. També s'han previst algunes novetats, com ara teatre infantil, i la programació d'una conferència, dissabte.

La festa ha començat aquest dijous amb l'actuació de Mar d'Amunt i «seguim fent territori», assenyala l'alcalde de Colera, Lluís Bosch, potenciant els músics locals. En aquesta línia s'han convidat alguns grups de la contrada, a les actuacions de divendres, sis en total, on participaran Mancaperro, Afonia Kronika, Caskall, Des Fets, Rural Kids i Madeloch. Serà a dos quarts d'onze de la nit, a la Sala Polivalent.

La música seguirà essent protagonista el dissabte amb els concerts de Banannabeach i Hotel Cochambre, dues formacions que atrauran un públic nombrós a la sala polivalent, a partir de les onze de la nit. En acabar, hi haurà disco mòbil.

Conferència i teatre infantil



La jornada de dissabte inclou dues propostes noves: la conferència: Contes, mites i llegendes de Colera a càrrec de Jordi Rodó, a El Trull, a les onze del matí. «Durant tot l'any organitzem xerrades i aquest any hem decidit incloure'n una al programa de la festa». L'activitat continuarà amb una proposta nova adeçada als més petits. Es tracta de l'espectacle de teatre infantil Xaribari, que proposa la companyia Teatre Mòbil al mateix espai, a les sis de la tarda.

L'endemà continua l'activitat per a la mainada que podrà gaudir dels inflables i del parc d'aventura que s'ubicarà durant tot el dia a la zona de la Sala Polivalent.



Dinar popular i ball

La programació més tradicional de la festa continua el mateix diumenge a dos quarts de deu del matí amb la missa i cant dels goigs. Una mica més tard, a les onze del matí, hi haurà sardanes amb la Cobla L'Arbucienca. A les dues del migdia, es farà el dinar popular, que cada any congrega cap a 400 persones. La festa es clourà amb ball de tarda amenitzat per l'Orquestra Gerunda.