Arrenca un nou curs ple de novetats a La Clerch

Any rere any, LaClerch ha anat ampliant la seva programació amb noves ofertes formatives pensades per a diferents tipus de públic adult, tant figuerenc com de més enllà, sempre tenint molt en compte tres pilars fonamentals en els nostres dies: la comunicació, la creativitat i les eines digitals.

Aquest octubre, LaClerch arrenca el nou curs amb un ampli ventall de propostes formatives per a adults i moltes novetats. Per cinquè any consecutiu, tindrà lloc el Cicle KnowHow de tallers gratuïts sobre eines pràctiques per al desenvolupament professional, que aquest any se centrarà al voltant de la comunicació, treballant la Creació d'un pla estratègic de comunicació, amb en Pau Canaleta, i la Creació d'un pla de contingut, amb l'Eva Sanagustín. Aquests dos aspectes, fonamentals en qualsevol projecte personal o empresarial, esdevenen claus per a la seva difusió no només en els canals digitals, sinó també a altres nivells. El cicle de comunicació es complementarà amb un monogràfic, impartit per Txe Arana, sobre Aprendre a parlar en públic, i amb un taller sobre Com crear Storys a les xarxes socials impartit pels figuerencs Oh!Comunicació.

Com a novetat, aquest any LaClerch ha centrat els seus esforços a renovar la seva Aula Creativa. Situada al recentment renovat Convent dels Caputxins, aquest any manté el taller de pintura amb Paloma Vidal i incorpora dues noves propostes que donen resposta a un buit formatiu a la ciutat: el taller de ceràmica amb la ceramista navatenca Roser Raluy, dotat amb forn de cocció propi, i el taller d'escultura en cartró pedra, amb els també navatencs Ventura i Hosta.

A l'Aula digital, LaClerch oferirà tallers de Wordpress Bàsic i Wordpress Avançat amb Albert Alemany, i segueixen tant la col·laboració amb ERAM, l'Escola Universitària de la Imatge, amb tallers de Photoshop i Indesign, com el programa Capacitats Digitals +50, impartit des de la mateixa Fundació per tercer any consecutiu, per donar suport als majors de 50 en l'ús de les noves tecnologies.

Segueix també l'Aula de Lletres, amb el grup de treball Posa't a escriure, dirigit per M. Mercè Cuartiella, i els Tallers de sempre, amb el Taller de punta de coixí, dirigit per Anna Maria Piera, i el Grup de labors de LaClerch.

LaClerch és també Seu Comarcal de la UNED, la Universitat Nacional d'Educació a Distància. En els darrers anys, la UNED també ha incrementat la seva oferta formativa, que aquest any es concreta a nivell d'idiomes amb certificat oficial en diferents nivells d'anglès, francès, català i castellà, així com en sis cursos per a majors de 50 anys en el marc del programa UNED Sènior, que tractaran temes com Dalí i els seus personatges (Mariona Seguranyes), El paisatge i el vi (Laura Masramon), Figueres, ciutat de literatura (J.M. Soldevilla) o Els camins de ronda del litoral de l'Alt Empordà (J.M. Dacosta) entre altres. Aquests programes s'afegeixen als tradicionals Cursos d'accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys i al Grau en Treball Social, amb un primer curs totalment presencial a la Fundació.

A banda de la programació pròpia, LaClerch acull també formacions d'altres entitats, com les impulsades per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres o el Consell Comarcal de l'Alt Empordà entre moltes altres, que complementen la seva oferta formativa generant un ampli ventall de propostes per a l'actualització i reciclatge del públic adult.

LaClerch – Fundació Clerch i Nicolau és també seu d'entitats com el Consorci per a la Normalització Lingüística, que ofereix formació i activitats per a l'aprenentatge del català, el Banc del Temps de Figueres, l'Associació per al Dret a Morir Dignament, Alcohòlics Anònims – Grup Tramuntana entre d'altres, així com de l'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament de Figueres, i ofereix aules i despatxos per al desenvolupament de formacions i altres activitats, ordinadors per als usuaris, biblioteca i connexió gratuïta a internet.