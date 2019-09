Ariadna Colomer interpreta el musical «Una habitació buida» al Teatre Jardí

La figuerenca Ariadna Colomer, de 24 anys, interpreta al Teatre Jardí, aquest dissabte a les nou del vespre, Una habitació buida, un musical que es va reestrenar el mes de febrer passat, al Teatre Eòlia de Barcelona, per recordar l'espectador que cal fruir d'un temps que s'escapa irremeiablement.

El musical té text i lletres de Marc Artigau i Queralt, música de Clara Peya, direcció escènica de Joan Maria Segura i Bernadas, i direcció musical de Miquel Tejada. Acompanyant aquests noms, que ja són garantia de qualitat, la proposta sorprèn per les interpretacions dels vuit joves actors que hi participen tot oferint un magnífic treball coral i unes bones veus. Ariadna Colomer puja a l'escenari acompanyada de Marc Arias, Ana Moreno, Eric Oloz, Marc Pavón, Carla Pueyo, Cristina Vallribera i les noves incorporacions de Ferran Enfedaque i Núria Llausí. Amb aquest repertori, Aina Baig, directora dels equipaments escènics de Figueres, confia «que serveixi per atraure un públic jove», que costa que vingui al teatre, reconeix.

«Una habitació buida és el nostre projecte de final de Grau d'Art Dramàtic a l'Escola Eòlia de Barcelona. El dramaturg català Marc Artigau ens feia classes i amb les seves idees i les nostres propostes vam fer tota la dramatúrgia, vam preparar tota la posada en escena, vam crear la música per portar-lo al teatre el maig de l'any passat, que és quan vam presentar l'obra», explica Colomer. Perquè el projecte seguís viu, l'estiu passat es va crear la companyia teatral Llançat. Entremig va sorgir la idea de fer un verkami perquè la gent col·laborés a gravar un cd amb les cançons i ajudar a tirar endavant els espectacles. «És un musical alternatiu. És íntim, tracta sobre el temps que passa, sobre les relacions entre persones i ens fa reflexionar sobre com el temps, si no és aprofitat de debò, a la llarga, ens pot fer mal no haver viscut allò que volíem viure. Hi ha una habitació on tu pots entrar i aprofitar el temps que et donen per estar amb qui tu voldries, amb qui tu més desitges».

Les cançons han estat totes fetes pel musical per la compositora Clara Peya i el director musical és Miquel Tejada. «La música és del que més ha agradat al públic i després l'emoció que sents quan estàs veient l'obra perquè t'hi sents identificat amb les coses que expliquem». En acabar l'obra, hi haurà un col·loqui per apropar l'espectacle al públic.