Els alumnes de l'escola d'Avinyonet decoren amb globus la 8a Fira del Follet

Els alumnes de l'escola Gonçal Comellas d'Avinyonet de Puigventós han creat uns cent cinquanta petits globus aeroestàtics que serviran per decorar els carrers de la vuitena Fira del Follet que se celebra aquest cap de setmana. A més, els nens també participaran en un taller de pirogravat i les obres que creïn es posaran a la venda per aconseguir fons que es destinaran a una ONG vinculada amb infants malalts de càncer.

Una de les novetats de la Fira, que sempre atrau un munt de públic familiar, és que s'hi ha sumat un nou personatge: el cercador de tresors. Així, l'Ajuntament ha apostat per crear un escenari volàtil en forma de globus –element que s'anirà repetint a diferents espais– al balcó de la biblioteca que simbolitzarà la recerca de tresors que fa aquest personatge pel món. Allà es faran representacions de titelles i breus escenificacions. Aquest no serà l'únic globus present a la fira del Follet. També n'hi haurà un de captiu a la zona de l'aparcament, ambdues tardes.

A més a més, una altra de les novetats del programa, farcit de tallers i espectacles, serà la instal·lació d'un tipi indi on un petit grup de nens podrà delectar-se escoltant contes. Cal destacar també que, dins la voluntat de potenciar la inclusivitat, monitors del centre El Dofí impartiran tallers per a nens amb discapacitats.

El regidor i segon tinent d'alcalde, Juli Quesada, ha volgut destacar la participació enguany d'integrants de l'equip de Dàmaris Gelabert, Tot Sona, els quals oferiran tallers d'estimulació musical per a nens d'entre 0 i 6 anys. Aquest mètode entén la música no com una instrucció, sinó com el llenguatge que desperta i desenvolupa les capacitats de l'infant.