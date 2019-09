Peralada rep l'exposició «Capturant l'actualitat», dels Premis Carles Rahola

Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local, promoguts des de ja fa nou anys per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, reconeixen la tasca de la professió periodística i fomenten la creativitat informativa a les comarques gironines. Aquest setembre, l'exposició fotogràfica "Capturant l'actualitat", dels Premis Carles Rahola, arriba a Peralada.

Aquesta exposició correspon a una selecció (ampliada en el catàleg) dels cinquanta treballs presentats a la categoria que premia la millor fotografia de premsa en la darrera edició dels premis. Disset professionals, cadascun amb la seva mirada personal, aconsegueixen fer reviure alguns dels fets destacats del 2017, amb una atenció especial a tots els esdeveniments polítics que es van viure el darrer trimestre de l'any. Les càrregues policials del dia 1 d'octubre centren inevitablement moltes de les imatges, igual que les manifestacions que van tenir lloc posteriorment com a resposta a aquesta violència i a l'aplicació de l'article 155.

Dins aquests fets destacats, a l'exposició es podrà contemplar una de les fotografies escollides com a finalistes pel jurat, que per la seva narrativa, ja que, amb poques imatges «explica la intensitat d'aquest moment», és una instantània de la gent esperant per votar al col·legi electoral de Peralada. (fotografia adjunta).

Però és evident que dotze mesos donen per a molt, i seria injust no reflectir en aquest recull l'alegria que es va viure per l'ascens (per fi!) del Girona FC a primera divisió, no recordar l'expectació que va crear-se a Figueres per l'ordre que va obligar a exhumar el cos de Dalí per extreure'n ADN o descartar el dolorosíssim impacte que va tenir a Ripoll descobrir el vincle amb la vila dels terroristes que van atemptar a Barcelona i a Cambrils.

Totes aquestes fotos van capturar en el moment precís un trosset d'actualitat. I moltes ens mostren, amb tota la seva força, un instant d'història.

'Capturant l'actualitat', del programa Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona, s'inaugurarà aquest divendres 27 de setembre, a les 8h del vespre al Centre Cultural Sant Domènec de Peralada, i es podrà visitar de manera gratuïta fins el proper 13 d'octubre.