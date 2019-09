Alicia Kopf, Gemma Ruiz i Albert Forns compartiran la seva visió del Museu Dalí

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha anunciat, aquest dilluns, les dues properes sessions aquesta tardor del cicle "El Museu vist per..."

Va ser l'escriptor figuerenc Vicenç Pagès qui va encetar, el 2018, aquesta modalitat d'activitat. La seva proposta girava entorn a l'exposició Dalí/Rafael, un somieig prolongat. Enguany seran, d'una banda, l'artista gironina Alicia Kopf i, de l'altra, el tàndem de comunicadors Gemma Ruiz i Albert Forns qui oferiran la seva particular visió del museu de Figueres.



22 d'octubre a les 18:30 hores

Alicia Kopf és el nom artístic d'Imma Ávalos. En la seva faceta d'artista visual va rebre el Premi GAC/DKV el 2013 com a millor exposició d'artista jove en galeria de l'any, per la seva primera exposició individual a la galeria Joan Prats de Barcelona. Com escriptora es va estrenar amb la novel·la Germà de gel, que ha rebut els premis Documenta (2015) i Llibreter (2016), entre d'altres. La seva última exposició individual Speculative Intimacy s'ha presentat aquest estiu a la Galeria Joan Prats.



20 de novembre a les 18:30 hores

Gemma Ruiz és periodista i escriptora. Ha treballat des de 1997 als informatius de Televisió de Catalunya. Durant sis anys, va fer les cròniques teatrals al programa La nit al dia. Va publicar la seva primera novel·la, Argelagues, el 2016. Albert Forns és també periodista i escriptor. Treballa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i col·labora amb el diari ARA i les revistes Time Out Barcelona i L'Avenç. Ha guanyat el Premi Llibres Anagrama (2016) amb la novel·la Jambalaia i el Documenta (2012) amb la seva primera novel·la Albert Serra (la novel·la, no el cineasta).

Cal inscriure's amb antelació per assistir a les sessions a través del Servei Educatiu al 972 677 518 o bé difusio@fundaciodali.org