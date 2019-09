El Pot Petit arrenca a Manresa la gira del 10è aniversari

Amb tres funcions pràcticament exhaurides el Teatre Kursaal de Manresa rep aquest diumenge (12h i 18h) i dilluns (18h) l'espectacle de celebració dels 10 anys d'El Pot Petit, un grup musical per a tota la família que omple places i carrers allà on va. En escenaris exteriors, a la plaça de Braus d'Olot i al Festival de la Portaferrada ja es va poder veure aquest concert especial d'aniversari, però el Kursaal de Manresa serà el primer teatre que acollirà l'espectacle, que portaran també durant aquesta tardor a l'Auditori de Girona, l'Atlàntida de Vic, la Llotja de Lleida, el Teatre El Jardí de Figueres, el teatre Fortuny de Reus i el Poliorama de Barcelona.

Per aquesta ocasió tan especial presentaran un trosset d'aquest món tan màgic on viuen la Jana, en Pau i la Melmelada Band! I per fer-ho comptaran amb tretze músics a l'escenari que faran sonar les cançons d'El Pot Petit com mai abans no les heu sentit. Una experiència que volen que les famílies recordin per sempre. Una ocasió magnífica per viure les cançons que s'estan convertint en part de la banda sonora d'un gran nombre de llars.

El preu de les entrades per als concert d'El Pot Petit és de 10 euros per als menors de 12 anys (12 euros de 12 a 25 anys, amb descompte Galliner i majors de 65 anys, i 15 euros a preu normal). Les entrades es poden comprar a taquilles (d'11h a 13h de dimarts dissabte i de 18h a 21h de dimarts a diumenge) i per internet a www.kursaal.cat.