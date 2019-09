Olga Gibrat obre el seu món interior en una exposició a Darnius i a Figueres

La figuerenca Olga Gibrat ha tingut aquest estiu l'oportunitat de mostrar en la seva primera exposició, al Museu Municipal de Darnius, les obres que ara fa sis anys va començar a pintar «com una manera de desconnectar i de dedicar petits moments a emplenar la vida de colors». «Són dibuixos que serveixen per obrir el cor, que connecten amb la meva part més espiritual», comenta l'artista.

Aquesta exposició té una importància especial. La seva àvia, Teresa Puigmal Alsina, de Darnius, va morir l'agost de l'any passat i «aquesta és la meva manera de retre-li un homenatge. Ella sempre m'animava a pintar i a exposar el meu treball». Precisament una de les obres que s'han exposat al Museu Municipal del poble és un retrat de l'àvia, explica Gibrat.

L'artista es mostra satisfeta de com el poble de Darnius ha acollit el seu treball. En total el Museu es va omplir a finals d'agost amb setze pintures, que ara també s'exposaran a dos establiments de Figueres, la carnisseria Serra Pla i la botiga Bellas Artes. Atrapa-somnis, vaixells o ballarines en són els protagonistes. «Sempre havia pintat només per a mi, per a la família i els amics, i havia mantingut fins ara els quadres penjats a casa». Tot va començar amb un llenç, quatre pintures i un pinzell, recorda. Després ja va fer una obra dar­rere de l'altra: «La inspiració em sol venir abans de l'estiu» diu Gibrat que, de forma autodidacta, ha anat conreant una tècnica i un estil que caracteritza la seva obra: la vivacitat de colors i les formes recorden l'art naïf. De fet una de les seves fonts d'inspiració és l'artista Flor de Luca, al qual segueix amb atenció des de fa temps.