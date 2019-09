Mr. Shingles repeteix amb el seu blues a l'Hotel Spa Terraza de Roses

No són uns desconeguts per al públic del «Sunset Music». Era el maig passat quan el grup Mr. Shingles va actuar a l'Hotel Spa Terraza de Roses i aquest dissabte, a partir de tres quarts de deu del vespre, repetiran experiència. Formats el 2015 amb la intenció de versionar els grans del blues, Mr. Shingles han anat desenvolupant el seu so, una barreja de blues i swing amb ritmes llatins i pinzellades de jazz i gòspel.

L'actuació de la polivalent banda Mr. Shingles, que ha interpretat el seu repertori per diferents sales de Barcelona i festivals de música, arriba després de viure's un cap de setmana d'intenses emocions a l'Hotel Spa Terraza. En aquest sentit, divendres passat es va celebrar a la cinquena planta de l'hotel el Blue Moon & Cocktails, un concert amb la veu càlida d'Agnès Fort amb l'embolcall màgic de viure la posta de sol a la badia de Roses. «Una experiència preciosa, una nit especial i inoblidable que vam poder gaudir plegats», reconeixien els organitzadors a les xarxes socials tot agraint el suport del públic que es va sumar a la proposta.