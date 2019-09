Lisa Lovatt-Smith, premi Liberpress, reivindica el paper dels mitjans per «canviar la mentalitat de la gent»

La guanyadora del premi Liberpress 2019, l'activista Lisa Lovatt-Smith, ha remarcat la importància dels mitjans de comunicació per "canviar la mentalitat de la gent". La fundadora de l'ONG OAfrica ha afirmat que al llarg de disset anys ha aconseguit que el maltractament infantil estigui "mal vist" a països com Ghana i ho ha fet a partir de campanyes comunicatives, més enllà del "porta a porta" per conscienciar la societat. Per la seva banda, el premi en la categoria de cinema, Radu Mihaileanu, ha reivindicat la igualtat entre sexes en el món. "Com més drets tinguin les dones, més democràtic és un país", ha afegit el cineasta. Els premis Liberpress s'entreguen anualment a Girona per fomentar la "cultura de la solidaritat". Els guardons reconeixen persones i institucions d'arreu del món que porten a terme projectes humanitaris.

La guanyadora del premi Liberpress 2019, l'activista Lisa Lovatt-Smith, ha reivindicat la importància dels mitjans de comunicació i de les campanyes que aquests porten a terme sobretot en "els països en desenvolupament" ja que s'aconsegueix "canviar la mentalitat de la gent". Levitt-Smith, que ha fundat l'ONG OAfrica, ha afirmat que les informacions dels mitjans són "més potents" que "les accions que es fan sobre el terreny".

L'activista i periodista ha detallat que a vegades, la feina "porta a porta" de les entitats en aquests països són com una "imposició" de mentalitat, davant d'un missatge que difonen els mitjans. La guanyadora ha explicat que disset anys després de tirar endavant la seva entitat a països com Ghana, ha aconseguit que la violència infantil estigui "mal vista". Tot això en certa manera, gràcies a una campanya viral en què celebritats demanaven en vídeos que els pares no peguessin als seus fills.

Levitt-Smith també ha portat a terme campanyes en contra del tràfic de nens a l'Àfrica. De fet, l'activista i periodista ha explicat que vol "tancar els orfenats" perquè és un focus de comercialització d'infants i també de maltractament infantil. Segons Levitt-Smith, el fet que els nens no tinguin una persona de referència, fa que "no aconsegueixin crear un vincle d'amor" amb ningú i això empitjora el seu creixement.



Integració de persones amb discapacitat



Precisament el premi Associació dels Liberpress d'enguany compta amb un projecte similar al que demana Lisa Levitt-Smith. Es tracta de la Fundació Crisàlide en què el seu fundador, Jacinto Marqués, acull a joves amb discapacitat físiques o psíquiques i els introdueixen a casa seva "com en una família". Jacinto Marqués els ofereix una feina i una casa i d'aquesta manera els integra a la societat.

De tota manera, el fundador ha detallat que es tracta d'un projecte "molt petit" que no pot créixer gaire, "però sí que es pot replicar a altres llocs". De fet, ja estan buscant diverses masies abandonades en pobles de l'alt Pirineu per tal de crear "noves famílies". Per a Marqués, la clau està en "l'afecte que arriba de la convivència" i aquesta convivència és possible "perquè és un projecte petit".



La força de les dones



Els premis Liberpress d'enguany tenen un important component femení. Un dels màxims exponencials és el cineasta Radu Mihaileanu. Ell ha guanyat el premi Liberpress de cinema per les pel·lícules amb una marcada temàtica femenina. En una d'elles explicava com les dones d'una zona de l'Àfrica aconseguien el dret a vot a partir d'una vaga "d'amor i de sexe". Per Radu, la igualtat entre dones i homes "és una de les preocupacions" que hi ha actualment en el món. De fet, el romanès creu que "com més drets tinguin les dones, més democràtic és un país".

Per altra banda, Jira Boulahi ha recollit el Liberpress Catalunya en representació del poble sahrauí. Boulahi ha remarcat la importància del paper de les dones en la "lluita pacífica" per convertir el Sàhara Occidental en un país de ple dret. De fet, la representant sahrauí a l'estat espanyol ha detallat que "són les dones les que resisteixen i segueixen educant als nens" del Sàhara Occidental. En aquest sentit, Boulahi ha demanat al govern espanyol que intervingui per resoldre el problema ja que el considera un "actor clau" després que el problema es desencadenés quan Espanya va renunciar a les seves colònies.

Una altra dona activista i que ha rebut el premi memorial és l'hondurenya Berta Cáceres. Va morir el 2016 assassinada per la seva oposició als governs d'Honduras per la falta de polítiques mediambientals. El premi el recollirà la seva filla, qui ha mantingut la lluita de la mare tres anys després de la seva mort.

Els premis Liberpress 2019 s'han entregat aquest 2019 a l'Auditori de Girona. Es tracta d'uns reconeixements que anualment dona la Fundació Liberpress i la Diputació de Girona a entitats i personalitats d'arreu del món que porten a terme projectes humanitaris per fomentar la "cultura de la solidaritat".