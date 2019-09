L'art empodera les dones des de la presó de Figueres

El mòdul de dones del Centre Penitenciari del Puig de les Basses s'ha convertit en un reducte d'art, durant els darrers mesos. Una tela de dos metres de llarg per un metre vint d'alçada és el resultat d'un treball conjunt realitzat per les internes que han abocat en aquesta peça d'art totes les seves emocions amb màxima llibertat. La iniciativa forma part del projecte Dones de l'escola CFA Tramuntana que busca l'empoderament de la dona, treballar el seu paper dins la societat i en particular dins la família, potenciar sobretot la seva autoestima: «Volíem que s'estimessin més» destaca l'artista Pilar Farrés, encarregada de dirigir el taller. La tela llueix ara a l'entrada de l'escola.

El centre de formació d'adults de la presó de Figueres té, per les característiques especials d'ubicació, la possibilitat de tirar endavant projectes especials, tant amb el col·lectiu de joves com amb el de dones, explica la directora de l'escola, Teresa Ortiz. Les internes «són de molt diferent procedència i cultura i volíem que aquestes poguessin parar-se a reflexionar sobre qui són, què volen i com són les relacions que establien a fora –i que potser han fet que entrin dins el món d'exclusió social–, i les relacions que estableixen dins el centre penitenciari, entre elles i sobretot amb els homes». Pilar Far­rés va presentar el projecte HUG, que anteriorment havia realitzat amb la companyia El Paller i va parlar amb les alumnes sobre qüestions relacionades amb l'art i amb les tècniques artístiques que ella utilitza. «Volia que busquessin des de les seves arrels, des del seu pensament una figura materna per fer un treball creatiu a partir del concepte de l'abraçada».

Un detall del treball realitzat per les internes a partir del taller de pintura realitzat a la presó

Unes deu internes van aportar fotos d'algun familiar i van plasmar aquests llaços d'afecte sobre la tela a partir de la tècnica de l'estampació. «Cada una tenia el seu fragment de tela assignat i primer el treball era individualitzat, però en veure que la peça s'havia d'unificar, van treballar amb generositat, mostrant les seves habilitats, orgulloses del resultat» diu Farrés. L'artista parla de la satisfacció d'ajudar, recordant que l'art és salut.

Les alumnes tenen una percepció escolar molt baixa de les seves capacitats, una autoestima baixa: «Les has d'acompanyar, fer que creguin en elles mateixes» destaca la directora. Dins el programa, que es vol repetir aquest nou curs, han aportat les seves experiències col·laboradores externes com Mireia Casellas, Rosa Fernández, Laia Gasull i Mònica Quintana, juntament amb Pilar Farrés. Marta Fons, professora de l'escola, valora els resultats: «Han posat a l'abast de les internes altres punts de vista i dinàmiques i activitats que elles no coneixien: no pots modificar la realitat, però pots contribuir a modificar la seva percepció».