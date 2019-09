Manel presentarà 'Per la bona gent' a Casino Peralada

Després de l'èxit aconseguit els darrers anys i fidel al seu posicionament com a espai d'oci global al territori, Casino Peralada segueix apostant per una programació musical de qualitat i de primer nivell. En aquesta ocasió el protagonisme serà per a la banda referent de l'escena musical catalana durant la darrera dècada; els Manel. Amb 12 anys de carrera musical i quatre exitosos discos a les seves esquenes, els barcelonins actuaran, el proper dissabte 29 de febrer (22h), a Casino Peralada per presentar 'Per la bona gent', el seu darrer àlbum en el que combina electrònica, tradició i un so personal i absolutament contemporani.

Aquest cinquè disc, que sortirà a la venda el proper 4 d'octubre, és el primer editat sota el seu segell Ceràmiques Guzmán i el segon produït juntament amb el novaiorquès Jake Aron. Un esperat àlbum que conté dotze cançons que reafirmen la seva aposta per un pop contemporani, personal i intransferible a través d'un so amb tocs electrònics i de rap.

Precedit pel recent i exitós llançament de l'homònim single d'avançament, que ha superat les 700.000 visites a Youtube en només deu dies, tot fa preveure que la banda formada per Guillem Gisbert, Roger Padilla, Martí Maymó i Arnau Vallvé, tornarà a triomfar arreu de Catalunya i Espanya. En aquest sentit, els Manel són l'únic grup que ha arribat al número 1 de les llistes espanyoles de manera consecutiva amb tres àlbums cantats en català.

Les entrades, que tenen un preu de 38€, ja es poden adquirir al web www.casinoperalada.com. A més a més, a dia d'avui aquest és l'únic concert anunciat a la província de Girona pel qual es poden adquirir entrades.