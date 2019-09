Comencen les obres de la primera fase per rehabilitar la casa natal de Dalí a Figueres

Les obres per rehabilitar la casa natal de Salvador Dalí a Figueres ja han començat. L'empresa adjudicatària dels treballs, Arcadi Pla SA, ha endegat la primera fase de l'actuació que servirà per reforçar l'estructura de l'edifici on va néixer el geni. Els treballs d'aquesta primera part, valorada en 1.167.880,05 euros, implicaran enderrocs de parets, la reconstrucció de la coberta i tancaments, a banda d'intervencions a la planta baixa, l'entresòl i l'escala principal de l'immoble.

Les obres de reforma

L'Ajuntament va anunciar el mes d'abril una subvenció de gairebé 1,4 MEUR del fons Feder per abordar la segona fase dels treballs i que això permetria enllaçar-los un cop acabin aquestes actuacions. L'objectiu és crear un espai on s'interpreti la figura del geni no només des de la vessant artística sinó també des de la part més íntima. Les relacions familiars i la Figueres de l'època.