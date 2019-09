Vicenç Altaió desgrana la relació entre Brossa i Miró

Miró i Joan Brossa? Qui és l'artista? Qui el poeta? Sota aquest títol, el poeta i assagista Vicenç Altaió ofereix aquest divendres, a les set de la tarda, una conferència on aproparà el públic a la relació que van tenir els dos creadors. L'acte, que es fa a la Sala Brossa-Frègoli del Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, serveix per obrir el nou curs d'Òmnium Cultural Alt Empordà i se suma als actes de l'Any Brossa.

Triar el Museu del Joguet i a Altaió no és vanal. Tant l'espai museístic com el poeta tenen vincles amb Brossa. Per una banda, Altaió és el president de la Fundació Joan Brossa, així com patró del mateix Museu del Joguet. A més, també ha escrit el llibre Miró i els poetes catalans on apareix, per descomptat, Brossa. Per altra banda, l'estreta relació de Brossa amb el museu figuerenc i, per descomptat, amb els seus fundadors: Josep Maria Joan i Pilar Casademont. Amb la xerrada, Vicenç Altaió traurà a la llum els primers testimonis de la relació dels dos artistes, l'evocació literària, les col·laboracions, la complicitat, els intercanvis, les ajudes, les picabaralles i, a més, es llegiran poemes de Miró i de Brossa.

Jordi Coca, també present



Després d'aquesta xerrada tindrà lloc, al mateix espai, la presentació de la reedició a càrrec de l'editorial Ensiola, coincidint amb l'Any Brossa, del llibre imprescindible Joan Brossa o el pedestal són les sabates, de Jordi Coca. Va ser a través de Josep Centelles que Jordi Coca va conèixer Brossa el 1967. Dos anys més tard ja es va posar a treballar en aquest llibre-entrevista que es publicà el 1971. El volum, que es va reeditar el 1992 amb un altre títol, esdevé un testimoni únic d'un Brossa que poca gent coneixia i aporta les claus de la seva actitud poètica, el procés de creació, l'instrumental poètic i les fonts d'inspiració, entre altres.

L'escriptor Jordi Coca.



Per altra part, el mateix divendres, mitja hora abans de la conferència, el museu també serà l'escenari de la inauguració d'una exposició, Les transformacions de Leopold Frègoli, una mostra també vinculada a Brossa, ja que el material que s'exhibeix va ser aplegat pel poeta durant tota la seva vida. El complementaran inèdits procedents de col·leccions particulars i del mateix fons del Museu del Joguet.

Leopold Frègoli.