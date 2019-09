Silver and Gold, quartes als europeus de cèrcol aeri

Silver and Gold mostrant els diplomes aconseguits als europeus.

Una merescuda quarta posició és la que van aconseguir Helena Colinas, de Pontós, i Judith Carrasco, de Vilafant, integrants del duet artístic Silver and Gold, aquest cap de setmana passat a l'European Championship of Air Power Athletics celebrat a Praga, a la República Txeca. Les artistes de l'Alt Empordà, que competien dins la modalitat de circ de cèrcol aeri, han valorat l'experiència com «a molt enriquidora» i han destacat la forta competència, «amb un nivell molt alt» de les representants russes i txeques.

Colinas i Carrasco, que ja van competir l'any passat, tenien molt clar que «anàvem a gaudir». I així va ser. La rutina amb la qual es van presentar era ambiciosa, com han explicat des de Praga. Malgrat la complexitat de les figures, les artistes van dur a terme l'exercici amb precisió. «En acabar estàvem sense paraules, quasi no ens ho crèiem», reconeixen. El fet de quedar-se a les portes de la medalla i de pujar al podi no va minar la seva felicitat i orgull. «Tenir un diploma i aquesta posició a escala europea està molt bé», asseguren.

Aquesta quarta posició encara va millorar en les categories individuals, ja que Judith Carrasco va quedar tercera d'Europa i Helena Colinas, quarta. Era la primera vegada que ambdues es presentaven a escala individual i ja esperen repetir l'any vinent.

Per finançar les despeses del viatge i les derivades de la competició, Silver and Gold recullen aportacions voluntàries. Així, tenen aquests dies una guardiola a la llibreria La Bookman de Figueres.