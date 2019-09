Figueres programa activitats per aprofundir en el dol perinatal a partir del teatre

La nova temporada de Figueres a Escena per aquesta tardor ve acompanyada d'un ampli ventall d'activitats paral·leles que, enguany, s'ha ampliat per potenciar el coneixement del públic vers el procés creatiu dels espectacles que s'inclouen a la programació. «Volem que el públic faci un pas més enllà. Amb aquestes propostes, volem aconseguir espectadors més crítics, que tinguin una experiència cultural més àmplia i enriquidora i que tinguin l'oportunitat de viure i experimentar de primera mà el procés de creació d'un espectacle, ja sigui coneixent millor el contingut del text, la construcció de l'espectacle, o coneixent els artistes» explica la directora dels equipaments escènics de la ciutat, Aina Baig.

En aquesta línia, s'han programat diferents activitats entorn l'obra Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó, que arriba el 25 d'octubre al Teatre Jardí i que volen ajudar a seguir trencant el tabú de la mort perinatal. El 22 d'octubre, a les vuit del vespre, es projectarà el documental Sense batec, del programa 30 minuts de TV3 i, posteriorment, hi haurà una taula rodona amb la participació de l'autora de l'obra Clàudia Cedó; Irene Blay, directora del documental Sense batec; Natàlia Artigas, psicòloga clínica experta en dol perinatal; del Servei de Suport al Dol de Girona (Bressols) del servei d'acompanyament a mares i pares en dol perinatal i de l'Associació Dona Dóna Alt Empordà, grup de suport a l'alletament matern Alt Empordà.

També de forma prèvia a l'espectacle, es farà la projecció de la pel·lícula Els dies que vindran, de Carlos Marquis-Marcet. Serà el dijous 24 d'octubre, a dos quarts de nou del vespre, als Cinemes Las Vegas. La pel·lícula mostra els nou mesos de gestació real de l'actriu Maria Rodríguez Soto, actriu també protagonista a Una gossa en un descampat, i el procés de vivència amb la seva parella, l'actor David Verdaguer. Les entrades per a la projecció del film es podran adquirir el mateix dia a la taquilla dels Cinemes.

Un altre dels apartats que s'han ampliat són els col·loquis post-funció que s'han consolidat i s'han previst a quasi totes les obres. N'hi haurà a Una habitació buida (28 de setembre, Teatre Municipal el Jardí); Rey Lear (12 d'octubre, Teatre Municipal el Jardí); Una gossa en un descampat (25 d'octubre, Teatre Municipal el Jardí); La reina de la bellesa de Leenane (8 de novembre, Teatre Municipal el Jardí), Tortugues: La desacceleració de les partícules (24 de novembre, Sala La Cate); El futur (30 de novembre,a La Cate) i Likes (5 de desembre, a La Cate).

Igualment s'ha potenciat el cicle «Artista a la vista», un conjunt de masterclass impartides per agents del món teatral, des d'actors, directors, passant per productors, creadors o escenògrafs que imparteixen classes a partir dels espectacles de Figueres a Escena. Concretament s'ha programat el taller de teatre per a adults amb la companyia Atalaya –que presenta Rey Lear–, el disabte 12 d'octubre, al matí, al Teatre el Jardí.

També s'ha previst un taller de dansa amb Núria Guiu i Pau Milla del Col·lectiu Perifèria que presenta l'espectacle Likes. Serà dimecres 4 de desembre, de les sis a les vuit del vespre, al Teatre. Es tracta d'un taller adreçat a joves de 14 a 20 anys on es treballarà i es parlarà sobre el cos, la identitat i la cultura digital a partir del moviment.

En tot dos casos, per poder-hi participar, cal haver comprat l'entrada per la funció del Rey Lear i Likes que arriba el 12 d'octubre i el 5 de desembre, respectaivament. L'aforament dels tallers es limita a 20 persones.