La moda flamenca inspira el darrer treball de M. José Alba

El Convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries és l'escenari on aquest proper mes d'octubre l'artista de Vilafant, M. José Alba, presenta la seva nova sèrie de pintures Fashion Flamenco, en la qual ha treballat els dos darrers anys. La mostra inclourà cinc obres de gran format molt pensades i elaborades, inspirades en la moda flamenca, i en diferents dissenyadors: «Són vestits molt treballats, plens de detalls, de manera que les obres han requerit un procés llarg de treball» explica.

La inspiració per a aquesta nova col·lecció neix des de la passió i l'enamorament, assegura l'artista que el 2016 es va deixar seduir pel cartell de la passarel·la Simof, la gran cita de la moda flamenca a Sevilla, creat per l'artista Javier Garcia. Amb el mateix títol que l'obra del cartell, Flores a ella, i amb el permís del fotògraf, Alba va reproduir el vestit que va atraure la seva mirada. La inspiració li va tornar uns mesos més tard i va decidir continuar treballant en noves peces: «Totes tenen la característica que no es veu ni la cara de la model ni el cos sencer, per donar protagonisme al vestit, a la roba».



Presentació a la comarca

Després d'haver realitzat les seves últimes exposicions al sud-est asiàtic, Alba es mostra satisfeta que ara el seu nou treball es pugui presentar per primer cop a la comarca en un espai com la Ruta de l'Art «que és un excel·lent aparador per arribar al públic local, però també de tot Catalunya, França i de la resta de l'Estat».

Alba torna a fer un gir en la seva obra, abordant una temàtica totalment diferent però mantenint l'estil i la tècnica: «Sempre utilitzo molt de pigment i molt de color, perquè m'agrada que siguin pintures vives». Així i tot algunes de les obres que ara exposarà han seguit un procés creatiu diferent, en elles ha utilitzat altres materials com la pasta acrílica per aconseguir donar un efecte de relleu a algunes de les peces.

L'artista voldria que, per la temàtica, la seva obra es veiés a La Fira de Sevilla i de Màlaga: «Però la llista d'artistes en espera és llarga». Mentrestant desitja que Fashion Flamenco pugui seguir recorrent l'Alt Empordà. A Castelló d'Empúries es podrà visitar durant els dies 11, 12 i 13 d'octubre.