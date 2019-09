La Fira del Formatge supera les millors expectatives en vendes

«Excel·lent, genial». Aquests són alguns dels adjectius amb els quals el coordinador, Jan Millastre, valorava la 24a Fira del Formatge de Lladó, que omplí de gom a gom el poble el passat diumenge. «L'afluència de públic va ser espectacular», reconeixia tot afegint que a les set de la tarda ja s'havien esgotat els 1.200 tiquets degustació posats a la venda. A més, molts formatgers van acabar les existències, quelcom que va dur a felicitar els organitzadors. Per a l'any vinent, Millastre ja avança que es plantegen nous reptes com ampliar les degustacions i mantenir activitats d'èxit com els maridatges.