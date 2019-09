L'Escala se submergeix en el passat mariner recreant vells oficis i tradicions ancestrals

Cada setembre, l'Escala es transforma. Ho fa de la mà de la Festa de la Sal i gràcies al ric llegat que van deixar els seus avantpassats mariners, que es tradueix, entre altres, en recreacions d'antics oficis ja desapareguts o l'arribada dels vaixells de la sal. Entre tres-centes i quatre-centes persones es bolquen voluntàriament, aquells dies, per fer-ho possible, com explica la seva coordinadora i directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, Lurdes Boix, qui reconeix que «la Festa de la Sal ha esdevingut la festa del poble».

La festa va néixer el 1997 amb motiu de la celebració del tercer centenari de l'Alfolí de la Sal. Va ser, de totes les festes monogràfiques que l'Escala va impulsar –l'arribada de la llum i de l'aigua–, l'única que s'ha preservat, possiblement perquè connecta amb les arrels més autèntiques d'aquest poble pescador, ja sigui recreant l'ambient de les tavernes, interpretant danses ancestrals recuperades després d'anys d'absència o escoltant música d'havaneres.



Homenatges i reconeixements

A banda d'això, la festa també reserva un espai de reconeixement, de memòria, per a persones que sempre han posat un granet de sorra perquè la celebració es mantingui. A causa de la previsió de mal temps, els organitzadors han decidit passar a diumenge al matí el reconeixement a l'esganyadora d'anxoves Càndida Marin, el pescador Juanjo Barragán, el mariner de vela llatina Joseph Saramondi i la puntaire Roser Estragués. És un acte, sempre, emotiu que, a diferència d'altres anys, anirà seguit de l'obertura de l'escenari de la Platja al públic perquè aquest pugui veure de prop la recreació dels antics oficis, que estaran acompanyats amb l'arribada de la barca Rafael de Palamós.

Dissabte habitualment és el dia gran de la festa. El mal temps que es preveu per avui han fet que hi hagi canvis substancials i que algunes propostes es passin a diumenge. L'activitat de dissabte a la tarda començarà a les 7 a la Riba on tindrà lloc l'ofrena de sal i l'intercanvi de danses. A les 9 del vespre, també a la Riba, es farà la Trobada de Cançons Vora Mar i, a les 11 de la nit, un ball amb Els Montgrons.

Amb els canvis de darrer moment, diumenge les propostes comencen a les 10 del matí a la Riba Nova amb un concert d'havaneres amb Oreig de Mar i La Vella Lola. A les 12 ja tindrà lloc l'homenatge als escalencs i la mostra d'oficis mariners, amb posterior accés lliure al recinte de la Platja perquè el públic pugui veure de prop els oficis.

Allò que s'ha anul·lat és un dels moments més excepcionals de la festa de la Sal: la interpretació del memorable Ball del Drac, un ball de pescadors que el folklorista Joan Amades assegurava és originari de l'Escala. Així explica: «El ballaven de nit descalços a la platja per a propiciar una bona pesca. Els dansaires prenen la forma d'un gran drac que treu foc per la boca. El capdanser ha de cremar la cua de l'últim ballador. El moment més màgic és l'apagada del foc amb la immersió dels dansaires com a ofrena a la mar».

Consciència ecològica

També, per altra banda, la festa mantindrà una consciència ecològica sumant-se a la campanya contra els plàstics d'un sol ús. D'aquesta manera, diumenge, a les tavernes de la Platja i de la Riba només se servirà material biodegradable i compostable. Allà es podran degustar tastets mariners d'anxoves, sardines escabetxades i a la brasa, sèpia amb pèsols, sèpia amb mandonguilles, suquet de peix i fideuada, a preus populars.

Per complementar la festa, com cada any, s'han programat portes obertes al Museu de l'Anxova i de la Sal i l'Alfolí de la Sal, i visites guiades, amb reserva a la mateixa Platja, a la casa de pescadors Can Cinto Xuà. Diumenge, a les onze, també es farà una visita guiada a l'Alfolí de la Sal i al barri vell.