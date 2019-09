Un grup de danses del Rajasthan inaugura la Festa de la Sal de l'Escala

Fa tres anys, la Generalitat va declarar la Festa de la Sal de l'Escala Patrimoni Festiu de Catalunya. Ara, els escalencs són més ambiciosos i defensaran, a partir d'aquesta tardor, entrar dins la cursa de candidates a Patrimoni Immaterial de la Unesco. Això, es reconeix des de l'Ajuntament de l'Escala, podria ser un revulsiu com també entrar a formar part d'una futura xarxa de ciutats del món que comparteixen la celebració de festes de la sal.

Entrar dins aquesta elit de la Unesco, suposaria un salt qualitatiu important per a la festa, ja que existeix un ampli turisme cultural que només viatja a la recerca d'aquest tipus de propostes. Fa molt temps que s'hi treballa i es recullen suports. El més recent va ser el de l'European Maritim Heritage, justament un organisme depenent de la Unesco, que l'any passat va fer la trobada a l'Escala.

Enguany, la festa seguirà el format de les darreres edicions. «Nosaltres ens allunyem de la idea de fer una fira centrada en menjar o parades artesanes», comenta la seva coordinadora i directora del Museu de l'Anxova i de la Sal, Lurdes Boix. Com cada any, l'organització ha convidat al grup de danses Jogi Ka Marg, una formació musical i de dansa nascuda en el si del Centre Cultural dels Gitanos del Rajasthan, a Udaipur (Índia), per inaugurar la festa, aquest divendres a les set de la tarda a l'Alfolí de la Sal. El grup l'integren la ballarina Sayari Sapera, que porta el cognom històric dels gitanos Kalbelia, una tribu d'encantadors de serps del desert del Thaar, i els músics Shera Nath i Nijam Khan.

Jogi Ka Marg no estaran sols a l'escenari. Amb la voluntat de compartir experiències amb altres gitanos del nostre país, també participaran en aquest concert inaugural José Santiago el Chote, Santos Amaya i Abraham Jiménez, de Girona. «Amb aquest acte completem el cicle iniciat l'any passat sobre el món gitano», comenta Boix. L'accés al concert no és gratuït, costa cinc euros.



La lluita del poble Kalbelia

La participació de Jogi Ka Marg no se cenyirà només a aquest concert. Dissabte, a les onze del matí, també a l'Alfolí, Sayari Sapera impartirà una xerrada per apropar els assistents a la lluita del seu poble per perviure les tradicions dels Kalbelia. A més, a l'inici de la xerrada, es projectarà el vídeo de deu minuts que l'Ajuntament ha elaborat per promoure la candidatura davant la Unesco.

El plat fort de la Festa de la Sal és aquest dissabte a la tarda quan el grup convidat farà una ofrena de sal del Rajhastan i encetaran l'intercanvi de danses amb el grup local La Farandola. Com explica Boix, Jogi Ka Marg, abillats amb les vestimentes tradicionals, interpretaran les seves danses ancestrals, «una dansa que hipnotitza i calma». En el cas escalenc, interpretaran el Ball de nyacres, el de la Farandola i, amb les primeres hores de la nit, l'esperat Ball del Drac.