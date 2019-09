Les Escaules acull la quinzena Festa de la Sardana amb una audició a la plaça

La plaça de les Escaules serà l'escenari, aquest dimecres a partir de les 5 de la tarda, de la celebració de la quinzena Festa de la Sardana. L'acte consisteix en una audició de sardanes a càrrec de La Principal de les Escaules però allò que la fa particular és que aquesta cobla, dirigida per Jordi Vila, està integrada per músics voluntaris d'ambdues bandes dels Pirineus.

Fa quinze anys que aquesta festa tira endavant a les Escaules i cada vegada té més força. L'any passat eren més de trenta músics els que van sumar-s'hi. «Els hi agrada molt venir, és com una trobada per ells», afirma Pau Alegrí, un dels voluntaris. Tots arriben al matí i són convidats a un àpat pels organitzadors. A la tarda ja té lloc l'audició. No assagen abans ja que els sobra experiència. El repertori, a més, ja el coneixen d'avançada. Fer-la en dimecres no és vanal ja que «és el dia dels músics, quan no hi ha ballades», explica Alegrí. La festa, tot i ser promoguda per l'associació juvenil Vall de la Muga, movilitza a tot el poble. Cal tenir en compte que cal preparar berenar per tots els assistents.