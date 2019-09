El TNC porta de gira una adaptació dramàtica de «Solitud» de Víctor Català

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i el director artístic del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Xavier Albertí, han presentat «El TNC surt de gira», una iniciativa conjunta per organitzar gires d'espectacles pel territori de parla catalana que s'iniciarà aquesta temporada 2019-2020.



D'aquesta manera, gràcies a aquesta iniciativa conjunta del Departament de Cultura i el TNC, l'obra "La Rambla de les floristes" de Josep Maria de Sagarra i una adaptació dramàtica de la novel·la "Solitud" de Víctor Català giraran el primer semestre del 2020 pels teatres del país. Fins ara, la proposta ja té confirmades més de 30 funcions per 27 poblacions d'arreu del territori.



La consellera de Cultura ha manifestat que «és un orgull» que aquesta iniciativa «hagi arribat a bon port». «El TNC és el teatre de tots. Tots som el TNC. Que la gran peça del TNC pugui arribar a tots els municipis és un gran esdeveniment», ha reblat. En aquest sentit, la consellera ha posat de relleu que «tenim la sort de tenir una gran xarxa de teatres al nostre territori».



Durant la seva intervenció, Vilallonga ha destacat que «el Departament de Cultura creu fermament que el teatre és un instrument de cohesió social, fonamental en les nostres polítiques».



Per la seva banda, el director artístic del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Xavier Albertí, ha subratllat: «Creiem i seguirem creient que Catalunya és un país que ha llegit de forma superficial el nostre patrimoni i necessita un esforç de lectura col·lectiva del teatre patrimonial». «Volem que els nostres referents culturals es llegeixin des de la profunditat ideològica», ha afegit.



"La Rambla de les floristes" és una obra emblemàtica de la història del teatre català i es presentarà en una versió contemporània de gran format dirigida per Jordi Prat i Coll. El muntatge inclourà música i cançons en directe i una posada en escena dinàmica i atraient adreçada molt especialment al gran públic.

D'altra banda, amb l'adaptació de Solitud, dirigida per Alícia Gorina, es vol rescatar de l'oblit algunes veus femenines fonamentals per comprendre millor la nostra herència cultural. I és que amb la seva gran novel·la muntanyenca, l'escalenca Caterina Albert va alçar la veu d'un dels personatges femenins més apassionants que han nascut dins la literatura catalana.



A la Rambla de les Flors, s'hi passegen amb tota promiscuïtat les múltiples facetes de la calidoscòpica realitat barcelonina. Testimoni d'excepció de les agitacions polítiques, la parada de l'Antònia ofereix perfums i colors a tothom que s'hi vol acostar, mentre resta fidel al passeig que l'ha vist créixer. I avui, vuit dècades després que Josep Maria de Sagarra escrivís la seva oda al carrer més emblemàtic de Barcelona, la Rambla continua vertebrant les confluències de la nostra realitat.



La voluntat és que aquesta iniciativa es mantingui en les properes temporades. Així, d'ara endavant, la direcció artística del TNC proposarà cada temporada els dos muntatges que consideri més idonis per sortir de gira: un de gran format i un altre de mitjà format per tal que es puguin adaptar a diversos espais. Aquests espectacles seran propostes d'elevat valor cultural, tant de dramatúrgia catalana com internacional, amb una posada en escena de primer nivell i un repartiment solvent i ampli.



Així, els teatres catalans tindran la possibilitat de programar propostes que difícilment podrien ser accessibles sense la producció i la voluntat de gira del TNC. I, alhora, es dinamitzarà l'activitat cultural dels municipis amb la realització d'activitats complementàries a la gira com lectures teatrals, xerrades i debats, per fer créixer el coneixement i l'estima dels ciutadans per la tradició teatral del país.



L'objectiu final «El TNC surt de gira» és donar a conèixer les produccions del TNC més enllà de la ciutat de Barcelona. Així es contribueix a la descentralització de la cultura. El Departament de Cultura finançarà el cost de la gira; aquesta aportació extraordinària està estimada en 540.532 euros per al 2020.



A la presentació d'«El TNC surt de gira» també hi ha participat la directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Àngels Ponsa, i hi ha estat presents regidors de Cultura dels municipis que prendran part en el projecte, així com directors de teatre i programadors.