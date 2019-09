Figueres serà la ciutat de la «cultura friki» l'últim cap de setmana de setembre

La Convenció 'Soc friky soc cultura' se celebra del 27 al 29 de setembre a Figueres per segon any consecutiu i els seus organitzadors (Associació Veïns Rally Sud, Agrupació d'Amics de la Ciència-Ficció en Català, El Gato de Vader i l'Ajuntament de Figueres) ja ho tenen tot a punt per posar en valor un moviment cultural que cada cop desperta més interès. Exposicions, conferències, actuacions i, fins i tot, el lliurament d'un premi literari configuren un programa d'activitats que no deixa lloc a l'avorriment.

Entre els artistes convidats, hi ha els il·lustradors Arnau Domènech, Freak Creator level UP your Style, Rafa Villalón, Pau Bahí i Carlos Acedo ArtWork. Podreu veure una selecció dels seus treballs els dies 28 i 29 de setembre, de 10 del matí a 8 del vespre, a l'Espai Cultural La Cate.

L'apartat de les xerrades l'obren l'escriptor Sebastià Roig i el dibuixant Toni Benages, amb la conferència "200 anys de Narcís Monturiol!", divendres, dia 27, a les 7 de la tarda, a la Llibreria Bookman, i el professor Joan Manuel Soldevilla en serà el moderador.

El dia següent, dissabte, 28 de setembre, els autors de Dilatanto Mentes Editorial presenten les seves obres a les 4 de la tarda a La Cate. Són Juan Antonio Oliva Ostos, amb "Durmientes"; Javier J. Valencia, amb "Universo Twin Peaks", i Víctor Castillo, amb "Páginas desde el averno".

A les 5, al mateix lloc, es fa la taula rodona "Llegir és fantàstic!". Intervenen Ricard Ruiz Garzón (periodista i escriptor), Alícia Gili (escriptora i editora) i Sebastià Roig (escriptor), i moderarà Miquel Codony.

El cicle de xerrades del dissabte es tanca a Llibres Low Cost, a les 7 de la tarda, amb la presentació de la novel·la "L'últim esmolet", d'Aniol Florensa, un acte que dinamitzarà l'escriptor Jordi Casals.

Paral·lelament a aquestes convocatòries més divulgatives, tot el dissabte s'han organitzat activitats d'entreteniment i oci: es muntarà un Photocall Solidari; es farà la demostració del joc Warhammer i partides de rol introductòries; la Patri Animadora farà tatuatges frikis infantils de purpurina; El Rincón del Gamer portarà videojocs retro i actuals; hi haurà coreografies k-pop del grup Pink Beat; Elikis (Èlia Yeste Roé) cantarà openings d'anime en japonès i en català; el Ballet Figueres oferirà l'espectacle Hercules-la llegenda en dansa; Tabula Rasa Band presentarà el nou EP de Tabula Rasa Band; i s'oferirà una sessió de Cinema a la Fresca, amb curts de gènere fantàstic i terror, donant suport a la II edició del festival BaideFest de Roses, entre moltes altres activitats.

Per al diumenge, 29 de setembre, els organitzadors han preparat el Vermut Literari "Escriure fantàstic a la Catalunya Nord", amb la participació de l'escriptor Joan-Lluís Lluís i el també escriptor i editor Antoni Munné Jordà, acte que es fa a les 12 del migdia a la Llibreria Bookman i que presenta Daniel Genís.

A les 6 de la tarda, la cita és al teatre de La Cate, amb la Sessió fotoGàgfica "Fes-te friqui en 15 lliçons!", que presenta el divulgador cultural Josep Maria Dacosta. Tot seguit, Noemi i Nina Acedo, de Ballet Figueres, faran una actuació de dansa, com a preludi d'un dels actes centrals de la convenció: el lliurament del Premi de Narrativa Breu de Gènere Fantàstic Frederic Pujulà-Ciutat de Figueres, a càrrec Associació Veïns Rally Sud i l'AACFC.

La convenció 'Soc friky soc cultura' es clourà amb el frikyconcert de fi de festa "Homes de Filferro", a càrrec de Jordi Casals (escriptor i músic funktàstic) i Sebastià Roig (escriptor i showman), a 2/4 de 8 del vespre.