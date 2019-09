L'exposició retrospectiva de Salvador Dalí a Mònaco ha rebut 80.000 visitants

La retrospectiva Dalí una història de la pintura, que va ser inaugurada pel Príncep Albert II de Mònaco el 5 de juliol passat i va tancar les seves portes diumenge 8 de setembre, ha rebut més de 80.000 visitants. En 65 dies hi ha passat una mitjana de 1.230 persones per dia. La mostra ha estat organitzada per la Fundació Dalí i el Fórum Grimaldi, juntament amb el Museu Reina Sofía de Madrid i el Museu Dalí de Sant Petersburg (Florida).

La coordinadora general de la mostra, Catherine Alestchenkoff del Fòrum Grimaldi, ha fet una valoració molt positiva de la rebuda que ha tingut Dalí a Mònaco en el 30è aniversari de la seva mort. L'exposició se situa com la més visitada des que van obrir l'any 2000, juntament a L'Or dels Faraons celebrada l'estiu de 2018. Per part de la Fundació Dalí, Montse Aguer, com a comissària, ha afirmat que "amb aquesta exposició, molt ben acollida tant per públic com per crítica, hem volgut oferir una mirada diferent sobre Dalí: una mirada que ha posat èmfasi en el seu interès per la història de la pintura, pels grans mestres clàssics i per l'estudi aprofundit de la tècnica i l'ofici de pintor".