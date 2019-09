Les històries de l'ahir del Port de la Selva, recollides en un llibre de fotografies

Isaac Cervera Cané (Port de la Selva, 1875 - Barcelona, 1937) va ser un pioner de la fotografia. Tot i no ser un professional –es guanyava la vida com agent de duanes en un despatx a la capital catalana–, ha deixat un llegat molt valuós, i inèdit, una bona part del qual, el dedicat al seu poble natal, ara veu la llum en format llibre gràcies al seu besnét, Pere Toro i a l'editor Vicenç Relats. «El Port de la Selva, imatges i històries de l'ahir», publicat per Gent i Terra, ens submergeix per un paisatge insòlit, «una meravella inexplorada», com deia l'escriptor Josep Maria Sagarra.

Els darrers anys, Vicenç Relats s'ha dedicat a explorar la memòria del Port de la Selva desenterrant els temps de la guerra i la postguerra. Això el va portar a conèixer Pere Toro, qui va explicar-li que conservava el fons fotogràfic del seu besavi, un testimoni excepcional per copsar com era el poble a principis del segle XX. Relats es va sorprendre contemplant imatges insòlites amb «carrers sense pavimentar, una infraestructura pesquera artesanal amb la dàrsena natural, la pedra d'Amarra o el molló on fondejaven embarcacions grans». «Veure això en un poble que, lamentablement, ho ha perdut tot» a favor del progrés, així com copsar la vida quotidiana dels avantpassats selvatans, els va animar a publicar-les, un projecte que ha trobat la complicitat de l'Ajuntament, la Confraria i la Diputació de Girona.

«Isaac Cervera era un home enamorat del seu poble», afirma Relats, a qui titlla «de pioner i innovador aconseguint una aproximació diferent; el seu llegat és brutal, quasi notarial». Com explica el seu besnet, no només «li agradava recórrer els racons i camins selvatans, entre cales, massos, pins i vinyes» sinó que també anava amb «una petita llibreta de tapes negres on hi anotava les dites i refranys que sentia explicar». Cervera tenia, doncs, una voluntat documental clara de deixar testimoni del seu temps.



Com explica el seu besnet, Cervera fou un home molt inquiet. Va combatre a la guerra de Filipines i, quan aquesta es va acabar, es va establir a Barcelona des d'on conrea l'afició per la fotografia i accedeix a les darreres novetats. Com els seus altres quatre germans, va emigrar a l'Argentina on visqué deu anys. En un viatge, però, va decidir tornar i formar una família. El seu fill manté el vincle amb el Port amb una participació activa en la vida social.

Del llibre, que es presentà fa poc al poble, Relats s'ha encarregat de la part històrica. Una de les curiositats és un capitol dedicat a l'Art Gros de Sant Pere, una xarxa gegantina mítica que quasi cobria la badia i que, malauradament, Cervera ja no va poder fotografiar.