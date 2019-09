La Festa de la Sal de l'Escala presentarà candidatura a Patrimoni Immaterial de la Unesco

L'Ajuntament de l'Escala presentarà aquesta tardor la candidatura per tal que la Festa de la Sal, que el proper 21 de setembre arriba a la 22a edició, sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Unesco.

En els darrers tres anys s'ha estat preparant el dossier de la candidatura i s'ha elaborat un vídeo expressament que recull en 10 minuts els valors d'aquesta festa, que el 2016 ja va ser declarada Patrimoni Festiu de Catalunya per part de la Generalitat. En aquest sentit, està previst que en les properes setmanes s'enviï aquest dossier al departament de Cultura de la Generalitat per tal que defensi aquesta candidatura a ser Patrimoni Immaterial de la Unesco.

En els darrers anys ja s'ha recollit diferents suports a aquesta candidatura, com de la xarxa de Museus Marítims de la Mediterrània o de l'Associació de Patrimoni Marítim Europeu, de les quals el Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala en forma part. Es dóna la circumstància que coincidint amb la Festa de la Sal de l'any passat es va celebrar a l'Escala la trobada anual de l'European Maritim Heritage (organisme depenent de la Unesco).

El ple de l'Ajuntament de l'Escala ja va aprovar aquesta primavera, per unanimitat, els tràmits per presentar la candidatura, que es formalitzarà aquesta tardor un cop tancat el dossier que s'ha estat redactant.

La Festa de la Sal va néixer l'any 1997 per commemorar el III centenari de l'Alfolí de la Sal i és una rememoració històrica dels orígens de l'antic port de l'Escala, escenificada per la mateixa gent del poble. En aquest sentit, hi participen unes 300 persones i es calcula que atrau a unes 10.000 persones de públic cada any.



Programació 2019



L'edició d'aquest any s'inicia el divendres, 20 de setembre, amb el concert inaugural, amb cants i danses dels gitanos del Rajasthan i dels gitanos de Catalunya (19h, a l'Alfolí de la Sal). En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el grup convidat d'aquest any a l'intercanvi de danses és Jogi Ka Marg, una formació musical i de dansa nascuda a partir del Centre Cultural dels gitanos del Rajasthan, a la ciutat d'Udaipur (Índia). La dansa típica del gitanos del Rajasthan, anomenada Kalbelia, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, el 2010.

També el divendres (20.15h) s'inauguren dues exposicions de fotografies: "Festa de la Sal de l'Escala, patrimoni immaterial", amb imatges captades per diferents fotògrafs referides a aquesta festa, i "Danses gitanes", aquesta darrera amb imatges de Jacques Leonard.

La jornada de divendres es tanca amb el Cercabars (22h), una cercavila de cançons pels bars i tavernes de la Platja, amb el Cor Indika.

La jornada central, com és habitual, és el dissabte (21 de setembre), en què hi ha la tradicional mostra d'oficis mariners i l'arribada dels vaixells de la sal (a partir de les 17h), així com l'intercanvi de danses (19h), entre les quals hi ha balls ancestrals de l'Escala com són el ball de Nyacres, la Farandola o l'espectacular Ball del Drac.

La jornada de dissabte s'inicia amb una jornada de portes obertes al Museu de l'Anxova i de la Sal i a l'Alfolí de la Sal-Museu de l'Escala. També es faran visites guiades a la casa de pescadors de Can Cinto Xuà i a les 11h, hi haurà la conferència «El Centre Cultural dels Gitanos del Rajastan i la lluita per la pervivència de les tradicions de la tribu Kalbelia», a càrrec de Sayari Sapera. Durant el matí també hi haurà tallers tradicions de barquetes de suro, nusos mariners, salaó d'anxoves, danses... i també hi haurà un concert d'havaneres amb Oreig de Mar i la Vella Lola (10h, a la Riba) i la XV Trobada de Cançons Vora Mar (12h, a la Punta).

Aquest any s'homenatja a Càndida Marin -esganyadora d'anxoves-, Juanjo Barragán (pescador), Joseph Saramondi (mariner de vela llatina) i Roser Estragués (puntaire).

La jornada de dissabte s'acaba amb l'arribada de les barques de vela llatina amb les veles il·luminades i el ball amb Els Montgrons.

El diumenge hi ha prevista una visita guiada a l'Alfolí de la Sal i al nucli antic de l'Escala, així com excursions a vela amb el vaixell Rafael (aquestes últimes, també dissabte i prèvia reserva).



Sense plàstics



D'altra banda, la Festa de la Sal se suma a la campanya contra els plàstics d'un sol ús i a les tavernes de la festa només se servirà amb material biodegradable i compostable.