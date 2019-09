La pel·lícula 'Sant Martí' arriba a Filmin

Després d'un periple de quasi dos anys circulant per festivals d'àmbit nacional i internacional, prop d'una trentena de seleccions i diversos reconeixements, la pel·lícula 'Sant Martí', una producció de DDM Visual escrita i dirigida per Albert València i David Ruiz, s'estableix a la coneguda plataforma de cinema en línia i amb accessibilitat per a tot l'Estat espanyol amb els subtítols en castellà. Sant Martí, íntegrament filmada a espais rurals de la província de Girona i estrenada durant el passat mes de març a diverses sales de Catalunya, és una comèdia negra deutora dels primers clàssics del gènere slasher com La matanza en Texas, Las colinas tienen ojos o Viernes 13, tot i que passada pel filtre del propi context cultural i lingüístic català.

Un parell d'amics, en Fede i en Rafa, es dirigeixen a un festival de rock que té lloc al mig de les muntanyes. A mig camí recullen la Laia i la Sandra, dues noies que fan autoestop i es dirigeixen al mateix esdeveniment. Una avaria els obliga a buscar ajuda en un poble dels voltants, Sant Martí, de pròspera tradició pagesa que fa temps que ha entrat en decadència. Els actors Guillem Fernàndez-Valls, Anna Ferran, Olga Bernardo, David Estany, Raül Tortosa, Paco Moreno, José García, Nanu Ferrari, Josep Jarque, Víctor Ribas i Joan Massotkleiner protagonitzen el film.