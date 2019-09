Figueres acollirà la cloenda de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya

El pròxim 15 de setembre la ciutat de Figueres acollirà l'acte de cloenda de la 47a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques (JIF) de Catalunya que organitza l'associació per a la difusió del folklore Adifolk.

Prèviament, del 6 al 14 de setembre, més d'una desena de municipis catalans acolliran diferents grups folklòrics d'arreu del món que seran rebuts per entitats d'esbarts i d'altres manifestacions de cultura popular local amb el propòsit d'estrènyer llaços entre els grups catalans i els visitants.

A Figueres hi participaran grups folklòrics procedents d'Euskadi, Mèxic, Índia i la República de Baskortostán (Rússia), així com diversos grups d'esbart de Catalunya, que seran rebuts a les cinc de la tarda a l'Ajuntament per, posteriorment, participar en una cercavila fins al teatre El Jardí, on a dos quarts de set de la tarda s'hi celebrarà l'espectacle de cloenda de les Jornades Internacionals Folklòriques (JIF) Catalunya 2019.

El regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez, ha destacat que «la celebració de les Jornades Internacionals Folklòriques representen una bona oportunitat per conèixer de primera mà les tradicions populars dels grups culturals que ens visitaran i, a més, reforcen el paper de Figueres com a ciutat cultural de referència».