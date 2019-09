Dani de la Orden torna a la gran pantalla amb la comèdia dramàtica 'Litus'

El barceloní Dani de la Orden torna als cinemes amb 'Litus', una comèdia dramàtica que parla de la mort, el dol, l'amistat i l'amor. En el film, el director de 'Barcelona, nit d'estiu' i la sèrie de Netflix 'Élite', presenta uns coneguts que es troben en una reunió tres mesos després del suïcidi d'un d'ells, en Litus. La trobada farà emergir secrets i tensions i evidenciarà com ha afectat la tragèdia a cadascun dels amics, encarnats per Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Marta Nieto, Adrián Lastra i Miquel Fernández. També s'estrena aquesta setmana el documental 'Aute, retrato', que recorre els millors moments de l'artista Luis Eduardo Aute amb direcció de Gaizka Urresti.

'Aute Retrato' és un documental dirigit per Gaizka Urresti a través del qual s'aborda l'obra de Luís Eduardo Aute, el destacat músic i artista polifacètic espanyol (cantautor, intèrpret, pintor, poeta, cineasta i dibuixant). A través de diversos capítols la cinta va subratllar cada una de les diverses facetes creatives del cantant, i que es van desvetllant a través del seu propi testimoni i del dels seus amics, de col·laboradors i d'autors que van participar recentment al concert d'homenatge 'Ánimo Animal' (2018), l'estat de salut del qual és delicat després d'haver patit més d'un infart en els darrers anys.



'A dos metros de ti'



La cinta 'A dos metros de ti', dirigida per Justin Baldoni i inspirada en fets reals, relata la historia d'amor que viuen dos adolescents que pateixen fibrosi quística. Una pel·lícula dramàtica amb tocs de comèdia que comença en un hospital i presenta personatges que malden per aferrar-se a la vida. Haley Lu Richardson, Cole Sprouse i Claire Forlani encapçalen el repartiment del film.



'Sordo'



'Sordo' reviu la historia del Maquis a través de la ficció. Rodada principalment a Cantàbria, la pel·lícula del director Alfonso Cortés-Cavanillas mostra la lluita per la supervivència d'un grup de guerrillers ocult a les muntanyes. Anselmo, el protagonista (Asier Etxeandia), és un d'ells. L'any 1944 i a resultes d'una forta explosió queda sord, una circumstància que li posa les coses encara més difícils per resistir a la muntanya. La pel·lícula compta també amb els actors Hugo Silva, Aitor Luna i Imanol Arias.



'Acorralado'



Sylvester Stallone encarna a 'Acorralado' John Rambo, un heroi de la guerra de Vietnam que recorre les ciutats buscant vells companys d'armes. Quan la policia el deté per rodamón, Rambo és empresonat i maltractat per agents violents. És aleshores quan recorda les tortures que va patir a Vietnam i reacciona violentament. Una pel·lícula d'acció dirigida per Ted Kotcheff amb Richard Crenna, Brian Dennehy i David Caruso.



'Los años más bellos de una vida'



Film francès de Claude Lelouch, és la seqüela i homenatge al film 'Un hombre y una mujer' (1966), que al seu torn ja va tenir una continuació vint anys després de la seva estrena. La pel·lícula rememora la història d'un home i una dona que ja fa molts anys van viure una història d'amor, atrapada en un parèntesi vital. Ja en l'actualitat, i una mica desorientat pel pes dels anys, intenta retrobar aquella dona amb l'ajuda del seu fill.



'Cuatro manos'

El film d'intriga 'Cuatro manos', dirigida per Oliver Kienle, retrata la història de dues germanes que van presenciar un assassinat quan eren petites. Ara, camí dels 30 anys, la Jessica pateix paranoia i veu perill pertot, mentre que la Sophie somia dur una vida normal de la mà d'un pianista. Quan els assassins surten de la presó, la Jessica vol enfrontar-s'hi, però un accident ho canviarà tot.



'El vendedor de sueños'

L'amistat entre un rodamón i un psicòleg protagonitza la cinta brasilera 'El vendedor de sueños', dirigida per Jayme Monjardim. Un drama filosòfic amb Dan Stulbach, César Troncoso i Thiago Mendonça que mostra com els personatges decideixen formar una associació per obtenir tot allò que els diners no els poden oferir.



'¿Qué hemos hecho para merecer esto?'



La vida de la Wanda es capgira quan el seu exmarit té un fill amb la seva última dona. A més, la seva filla apareix a casa i diu que s'ha convertit a l'Islam, cosa que ella rebutja rotundament. Eva Spreitzhofer dirigeix la comèdia '¿Qué hemos hecho para merecer esto?', en la qual Caroline Peters, Simon Schwarz i Emily Cox encarnen uns personatges que giren entorn de les contradiccions que marquen la nova vida de la mare.



'Dulcinea'



David Hebrero dirigeix la comèdia dramàtica 'Dulcinea', que explica com Connor, un jove nord-americà, torna a casa després d'una visita a Espanya i descobreix que la seva mare ha mort i que la seva parella l'enganya amb el seu germà. Connor acudirà aleshores a un terapeuta que li oferirà de regal un anell que li permetrà viatjar a qualsevol part del món, amb la condició que no pot visitar el mateix lloc més d'una vegada. Un film protagonitzat per Steven Tulumello i Sara Sanz.



'En mil pedazos'



Sam Taylor-Johnson («50 sombras de Grey») dirigeix aquest drama inspirat en fets reals amb Aaron Taylor-Hohnson, Billy Bob Thornton, Juliette Lewis y Charlie Hunnam. A l'obra, James Frey, un jove addicte a les drogues, se sotmet a un tractament de desintoxicació en una clínica de Minnesota, on haurà de prendre decisions difícils respecte la seva situació i el seu futur.



'Los informes sobre Sarah y Saleem'



Aquesta coproducció palestina, francesa i alemanya narra la història d'amor entre un home palestí i una dona israeliana a Jerusalem, tots dos casats. Malgrat aquesta circumstància, els dos amants decideixen arriscar-se i mantenir les seves trobades furtives a la furgoneta d'en Saleem. En una ocasió la parella serà descoberta i la seva aventura amorosa prendrà una dimensió política perquè l'encontre s'ha produït en el lloc equivocat i en el moment equivocat.