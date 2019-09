LiberPress 2019 premia Lisa Lovatt Smith, SEO BirdLife i Women's Link Worldwide

L'associació LiberPress ha donat a conèixer els guanyadors dels premis que busquen reconèixer aquelles persones i associacions que, des de diferents àmbits, lluiten per la defensa dels drets humans i les llibertats. En l'edició d'enguany, destaquen noms com la periodista i cooperant Lisa Lovatt-Smith per posar "la capacitat de comunicació al serveis dels més desvalguts", el director de cinema i guionista Radu Mihaileanu per "ser un cineasta d'una extremada humanitat i compromís", el poble sahrauí "per la seva lluita valenta pe la independència i la llibertat", l'organització Women's Link Worldwide per "obrir camins per a les dones" o el músic mexicà León Chávez Teixeiro per una carrera replena de "cançons compromeses amb la llibertat, la rebel·lia i la defensa dels més vulnerables". El lliurament dels 21ns premis Liberpress serà el 20 de setembre.

Els Premis LiberPress, concedits per l'associació LiberPress i la Diputació de Girona, atorguen nou guardons i premien persones, col·lectius o associacions que lluiten pels drets humans i la llibertat des de diferents àmbits com la cooperació, al literatura, el cinema, la música o l'ecologia.

La guanyadora del Premi LiberPress és la periodista Lisa Lovatt-Smith. Va treballar durant quinze anys com a editora de la revista Vogue però el 2002 va abandonar el món de la moda i es va traslladar a Ghana, on va crear l'ONG OAfrica dedicada a atendre els nens més necessitats. Des de l'àmbit periodístic, ha treballat en la denúncia del tràfic d'éssers humans i el maltractament infantil, centrat en Àfrica.

El guanyador del Premi Liberpress Catalunya és el Poble Sahrauí per la seva "lluita valenta per la independència i la llibertat del Sàhara Occidental, per l'enorme patiment i sacrifici dels seus homes i dones, pel compromís dels seus dirigents i, especialment, en homenatge a tots els sahrauís morts, torturats i empresonats per exigir la retirada del Marroc del seu territori".

El Premi LiberPress Joëlle Stinkess de Cançó és enguany per al músic mexicà León Chávez Teixeiro, per la seva immensa carrera professional, en què ha creat i cantat (la majoria de vegades coralment amb molts altres compositors, músics i cantants) cançons "compromeses amb la llibertat, la rebel·lia, la defensa de tots els vulnerables i, molt especialment, de les dones", utilitzant el vehicle de la seva esplèndida veu per crear un horitzó de solidaritat difícilment superable.

L'organització de caràcter internacional Women's Link Worlwide rep el premi LiberPress Camins per ser una organització que ha procurat, des de l'inici, obrir sempre camins per a les dones, lluitant tant en el camp jurídic com més enllà, per la igualtat, la pau, el respecte dels drets humans per a nenes i dones. Ha aconseguit notables èxits, encara però, insuficients. Una organització absolutament necessària no sols per a les dones, sinó per a tota la humanitat.

El Premi LiberPress Associacions és per a la Fundació Crisálida i Jacinto Marqués Mancho per la seva unió, convivència, enginy i generositat, havent engegat i treballat un projecte pioner, que fan tirar endavant a força d'imaginació i esforç: un veritable exemple per a tots.

El Premi LiberPress Cinema és per a Radu Mihaileanu per ser un cineasta d'una "extremada humanitat i compromís", i per utilitzar la seva sensibilitat, emocions, capacitat poètica i humor per explicar un munt d'històries que ens porten a conèixer la valentia dels homes i de les dones que lluiten per una societat més intel·ligent, tolerant, solidària i valenta.

El Premi LiberPress Literatura Ramón Chao és per Nuccio Ordine, per la seva gran obra i treball tant en el camp filosòfic, literari, històric com assagístic; per ser un escriptor ple d'erudició, intel·ligència, sensibilitat, solidaritat, humanitat, tolerància, humor i rigor: en definitiva, un gran mestre en tot.

El Premi LiVerdPress és per a SEO BirdLife (Societat Espanyola d'Ornitologia), associació fundada l'any 1954 i registrada com a entitat sense ànim de lucre i declarada d'utilitat pública que es dedica a la protecció, difusió i promoció de les aus. El premi se li atorga per la seva llarguíssima i meravellosa trajectòria, plena de denúncia, professionalitat, eficàcia i compromís pel medi ambient, representat especialment per les aus, aquestes criatures tan belles i necessàries, sense les quals, segurament, no existiríem. O, en qualsevol cas, tot seria diferent, i pitjor.



Enguany el Memorial LiberPress és per a Berta Cáceres, líder indígena hondurenya, feminista i activista mediambiental; que va cofundar COPINH (Consell Cívic de les Organitzacions Populars i Indígenes d''Hondures), com a reconeixement per a la seva lluita, al llarg de tota la seva vida, per la justícia i els pobles oprimits, intentant procurar el benestar i el respecte dels pobles indígenes, especialment de l'ètnia lenca; per denunciar els abusos dels governs hondurenys i les multinacionals, les desfetes i la rapinya del medi ambient, de l'aigua i de les terres. Va perdre la vida en aquesta noble lluita, havent-se tornat un referent i un símbol mundial.

Cada any, els premis LiberPress incorporen un "gest" que ajuda a reflexionar i fa de fil conductor de l'edició dels guardons. Aquesta vegada son les mans aixecades, construint un triangle. Un gest que uneix les mans i junta els dits polzes i índexs per simbolitzar el sexe femení que s'ha convertit en un símbol de la lluita de les dones i nenes per la igualtat, contra el patriarcat i la subordinació de tot el que és femení, contra la falta d'expressió, l'explotació, la discriminació, la dominació i la violència que pateixen moltes dones per part dels homes i d'una societat encara massa masclista.